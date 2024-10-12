Непогода вызвала новые повреждения ЛЭП, питающей барнаульские пригородные поселки

Специалисты работают над возвращением света в Бельмесево и Мохнатушку

12 октября 2024, 18:17, ИА Амител

Энергетики за работой / Фото: Barnaul.org

Специалисты "Россети Сибирь" продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в пригородные поселки Бельмесево и Мохнатушка. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.

Работы идут на линии 10 киловольт. Энергетики оперативно заменили поврежденную опору, однако ветер и мокрый снег вызвали на этой линии новые нарушения.

"Поэтому энергетики продолжают восстановительные работы и устраняют уже новые технологические нарушения. Сейчас задействовано четыре бригады, в составе которых 15 человек и 5 единиц техники", – заявили в ведомстве.

Персонал компании прилагает усилия, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно скорее.