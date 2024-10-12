Непогода вызвала новые повреждения ЛЭП, питающей барнаульские пригородные поселки
Специалисты работают над возвращением света в Бельмесево и Мохнатушку
12 октября 2024, 18:17, ИА Амител
Специалисты "Россети Сибирь" продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в пригородные поселки Бельмесево и Мохнатушка. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.
Работы идут на линии 10 киловольт. Энергетики оперативно заменили поврежденную опору, однако ветер и мокрый снег вызвали на этой линии новые нарушения.
"Поэтому энергетики продолжают восстановительные работы и устраняют уже новые технологические нарушения. Сейчас задействовано четыре бригады, в составе которых 15 человек и 5 единиц техники", – заявили в ведомстве.
Персонал компании прилагает усилия, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно скорее.
20:25:19 12-10-2024
Всё лето выключали свет, что-то, якобы, улучшали, а воз и ныне там, при малейшей непогоде электроэнергии нет
10:18:35 13-10-2024
Сергей (20:25:19 12-10-2024) Всё лето выключали свет, что-то, якобы, улучшали, а воз и ны... это называется одним словом - надежность)
19:56:14 13-10-2024
ну купите дизель или ветряк. сами просятся в "таракань" а потом вдруг удивляются что нет инфраструктуры