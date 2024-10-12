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Непогода вызвала новые повреждения ЛЭП, питающей барнаульские пригородные поселки

Специалисты работают над возвращением света в Бельмесево и Мохнатушку

12 октября 2024, 18:17, ИА Амител

Энергетики за работой / Фото: Barnaul.org
Энергетики за работой / Фото: Barnaul.org

Специалисты "Россети Сибирь" продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в пригородные поселки Бельмесево и Мохнатушка. Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.

Работы идут на линии 10 киловольт. Энергетики оперативно заменили поврежденную опору, однако ветер и мокрый снег вызвали на этой линии новые нарушения.

"Поэтому энергетики продолжают восстановительные работы и устраняют уже новые технологические нарушения. Сейчас задействовано четыре бригады, в составе которых 15 человек и 5 единиц техники", – заявили в ведомстве.

Персонал компании прилагает усилия, чтобы вернуть свет в дома жителей как можно скорее.

Происшествия

Комментарии 3

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Сергей

20:25:19 12-10-2024

Всё лето выключали свет, что-то, якобы, улучшали, а воз и ныне там, при малейшей непогоде электроэнергии нет

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Гость

10:18:35 13-10-2024

Сергей (20:25:19 12-10-2024) Всё лето выключали свет, что-то, якобы, улучшали, а воз и ны... это называется одним словом - надежность)

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Гость

19:56:14 13-10-2024

ну купите дизель или ветряк. сами просятся в "таракань" а потом вдруг удивляются что нет инфраструктуры

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