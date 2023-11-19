Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края
Специалисты следят за состоянием сетей и подстанций в период непогоды
19 ноября 2023, 11:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты "Алтайэнерго" работают над устранением последствий шторма в регионе. Об этом рассказали в региональном Минпромэнерго.
"Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула", – сказано в сообщении.
Энергетики отмечают, что стараются максимально быстро вернуть электричество туда, где его подача прекратилась, но непогода лишь усиливается, что осложняет работу.
Готовы к подключению резервные источники питания. Три из них уже работают в Волчихинском районе.
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Пора разгонять эти созданные чубайсом при благословении и поддержке Путина конторки паразиты с иностранными инвесторами для ограбления народа и страны и вывода награбленного в офшоры, а не вкладывание его в модернизацию и реконструкцию советского электрического хозяйства, а также пресечения их роста и развития на базе новых технологий и создавать истинно настоящую госкорпорацию способную реконструировать это хозяйство на основе новейших технологий, материалов проводников и оборудования. почти космического качества. Тогда и не будет подобных безобразий при дождиках, ветерках,снежках и даже ветрищах и буранах.