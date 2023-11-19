Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края

Специалисты следят за состоянием сетей и подстанций в период непогоды

19 ноября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты "Алтайэнерго" работают над устранением последствий шторма в регионе. Об этом рассказали в региональном Минпромэнерго.

"Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула", – сказано в сообщении.

Энергетики отмечают, что стараются максимально быстро вернуть электричество туда, где его подача прекратилась, но непогода лишь усиливается, что осложняет работу.

Готовы к подключению резервные источники питания. Три из них уже работают в Волчихинском районе.