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Энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края

Специалисты следят за состоянием сетей и подстанций в период непогоды

19 ноября 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты "Алтайэнерго" работают над устранением последствий шторма в регионе. Об этом рассказали в региональном Минпромэнерго.

"Основные работы энергетики сейчас проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах, в пригороде Барнаула", – сказано в сообщении.

Энергетики отмечают, что стараются максимально быстро вернуть электричество туда, где его подача прекратилась, но непогода лишь усиливается, что осложняет работу. 

Готовы к подключению резервные источники питания. Три из них уже работают в Волчихинском районе. 

Алтайский край Погода
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Комментарии 5

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Молодцы

11:08:13 19-11-2023

Дай Бог им терпения. Не просто в такую непогоду выполнять работы

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Гость

11:43:07 19-11-2023

Когда интересно в самом Барнауое начнут восстанавливать?

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Гость

16:58:09 19-11-2023

Во Власихе нет света с 6 часов утра. У большинства людей газовое отопление.

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Гость

14:38:40 20-11-2023

В Казенной заимке отключился свет аналогично 19.11.23 в 6 утра и до сих пор 20.11.23 время 14-36 нет света. Отопление у всех газовое. Дома уже очень холодно.

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Гость

18:28:54 20-11-2023

Пора разгонять эти созданные чубайсом при благословении и поддержке Путина конторки паразиты с иностранными инвесторами для ограбления народа и страны и вывода награбленного в офшоры, а не вкладывание его в модернизацию и реконструкцию советского электрического хозяйства, а также пресечения их роста и развития на базе новых технологий и создавать истинно настоящую госкорпорацию способную реконструировать это хозяйство на основе новейших технологий, материалов проводников и оборудования. почти космического качества. Тогда и не будет подобных безобразий при дождиках, ветерках,снежках и даже ветрищах и буранах.

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