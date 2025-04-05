Энергетики восстанавливают работу электросетей в Алтайском крае и пригороде Барнаула

Последствия сильного ветра устраняют 39 бригад

05 апреля 2025, 13:05, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штормовой ветер привел к массовым отключениям света в нескольких районах Алтайского края и пригороде Барнаула, сообщают "Россети Сибирь".

"Персонал "Россети Сибирь Алтайэнерго" оперативно приступил к их ликвидации. Несмотря на неутихающий ветер, работаем для того, чтобы вернуть свет в дома жителей края", – говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы сосредоточены в основном в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах, а также в пригороде Барнаула.

Для этого задействовали 39 бригад: 39 единиц техники и 118 специалистов.