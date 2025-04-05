Аварии устраняют 54 бригады. В МЧС рассказали о последствиях сильного ветра на Алтае
Воздействие циклона на территорию края снижается, отмечают спасатели
05 апреля 2025, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае для устранения аварий, возникших в результате штормового ветра, привлекли 54 бригады, сообщили в МЧС региона.
Из-за непогоды в крае зафиксировали повреждения кровель на восьми объектах в семи муниципалитетах. На контроле держат отключение электроэнергии в населенных пунктах. Проводят в том числе восстановительные работы.
"Для устранения аварий привлечено 54 бригады, 150 человек", – рассказали в ведомстве.
По состоянию на 10 часов утра 5 апреля, максимальные порывы ветра 30 м/с зафиксировали в Славгороде, Краснощековском, Усть-Калманском и Усть-Пристанском районах. Осадки прошли по всей территории края от слабых умеренных до 9 мм (в Поспелихинском районе).
В ведомстве при этом подчеркивают: циклон смещается на северо-восток, поэтому его воздействие на территорию края снижается.
Ранее 5 апреля сообщили, что шквалистый ветер в Бийске повалил остановку и ветки, а в Барнауле – сорвал вывеску у ломбарда.
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