Энергия октагона: как в Барнауле прошел турнир по смешанным единоборствам

Гостями соревнований стали чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и легенда отечественных боевых искусств Сергей Бадюк

26 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Международный турнир по ММА лиги Open FC в Барнауле / Фото: Александр Черный / "Алтайский спорт"

23 мая Барнаул вновь стал центром внимания мира смешанных единоборств – в спорткомплексе "Темп" прошел масштабный международный турнир Open FC*. Популярный промоушен под руководством Александра Гурьянова в шестой раз провели на Алтае, где ринг-анонсером выступил харизматичный Александр Загорский, сообщает "Алтайский спорт".



Open FC* продолжает делать ставку на развитие боевых видов спорта в регионах, и Барнаул уже по праву можно считать одним из ключевых городов в этой стратегии. Турнир собрал полный зал зрителей, подарив им зрелищные поединки, громкие имена в октагоне и незабываемые эмоции. Настоящей кульминацией вечера можно назвать титульное противостояние Амина Гасимова и Никиты Чистякова, а также поединок за право стать претендентом на чемпионский пояс между Шарапутдином Атаевым и барнаульцем Гусейном Халиковым.

Среди почетных гостей турнира – чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и легенда отечественных боевых искусств Сергей Бадюк, который высоко оценил и организацию события, и атмосферу в городе. Барнаул, по его словам, заметно изменился и засиял новой энергией – именно такой настрой идеально сочетается с духом Open FC*.

Основной кард:

Яшар Мамедов (Россия) победил Илесидина Тешаева (Россия) гильотиной в третьем раунде.

Александр Новиков (Россия) победил Абдубоситхона Абдуджамилова (Узбекистан) техническим нокаутом во втором раунде.

Шарапутдин Атаев (Россия) победил Гусейна Халикова (Россия) техническим нокаутом в первом раунде и стал первым претендентом на титул чемпиона Open FC* в легчайшем весе.

Амин Гасимов (Азербайджан) победил Никиту Чистякова (Россия) техническим нокаутом в первом раунде и стал новым временным чемпионом Open FC* в полулегком весе.

* Open FC ("Опен ЭфСи")