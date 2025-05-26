Энергия октагона: как в Барнауле прошел турнир по смешанным единоборствам
Гостями соревнований стали чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и легенда отечественных боевых искусств Сергей Бадюк
26 мая 2025, 13:40, ИА Амител
23 мая Барнаул вновь стал центром внимания мира смешанных единоборств – в спорткомплексе "Темп" прошел масштабный международный турнир Open FC*. Популярный промоушен под руководством Александра Гурьянова в шестой раз провели на Алтае, где ринг-анонсером выступил харизматичный Александр Загорский, сообщает "Алтайский спорт".
Open FC* продолжает делать ставку на развитие боевых видов спорта в регионах, и Барнаул уже по праву можно считать одним из ключевых городов в этой стратегии. Турнир собрал полный зал зрителей, подарив им зрелищные поединки, громкие имена в октагоне и незабываемые эмоции. Настоящей кульминацией вечера можно назвать титульное противостояние Амина Гасимова и Никиты Чистякова, а также поединок за право стать претендентом на чемпионский пояс между Шарапутдином Атаевым и барнаульцем Гусейном Халиковым.
Среди почетных гостей турнира – чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков и легенда отечественных боевых искусств Сергей Бадюк, который высоко оценил и организацию события, и атмосферу в городе. Барнаул, по его словам, заметно изменился и засиял новой энергией – именно такой настрой идеально сочетается с духом Open FC*.
Основной кард:
Яшар Мамедов (Россия) победил Илесидина Тешаева (Россия) гильотиной в третьем раунде.
Александр Новиков (Россия) победил Абдубоситхона Абдуджамилова (Узбекистан) техническим нокаутом во втором раунде.
Шарапутдин Атаев (Россия) победил Гусейна Халикова (Россия) техническим нокаутом в первом раунде и стал первым претендентом на титул чемпиона Open FC* в легчайшем весе.
Амин Гасимов (Азербайджан) победил Никиту Чистякова (Россия) техническим нокаутом в первом раунде и стал новым временным чемпионом Open FC* в полулегком весе.
* Open FC ("Опен ЭфСи")
13:47:39 26-05-2025
когда это запретят ?
15:11:23 26-05-2025
Как будто в Чайхане разборки какие-то.
Православных ущемляют
19:28:52 26-05-2025
Добрым словом от дикарей, можно можно добиться большого если размахивать при этом большой дубинкой!
20:34:38 28-05-2025
На сво отправьте этих. Хм..