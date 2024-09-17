Енота Кнопочку из барнаульского антикафе поймали

Ракета все еще в бегах — зверек попался в ловушку, но смог из нее выбраться

17 сентября 2024, 16:48, ИА Амител

Енот Кнопочка / Фото: "Енотомания"

Енота Кнопочку, которая сбежала из барнаульского антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, поймали. Об этом сотрудники заведения рассказали в социальных сетях.

Отмечается, что Кнопочка "уже дома". Ракета, который также сбежал из антикафе, попался в ловушку, но съел всю приманку и выбрался. Его поиски продолжаются.

Напомним, что о побеге енотов стало известно 16 сентября. Кнопочка смогла открыть вентиляцию. Предположительно, по ней животные выбрались в подвал и сбежали из здания. Жителей дома, в котором располагается антикафе, попросили сообщать сотрудникам заведения, если они увидят или услышат что-то подозрительное.