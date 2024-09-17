Енота Кнопочку из барнаульского антикафе поймали
Ракета все еще в бегах — зверек попался в ловушку, но смог из нее выбраться
17 сентября 2024, 16:48, ИА Амител
Енота Кнопочку, которая сбежала из барнаульского антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, поймали. Об этом сотрудники заведения рассказали в социальных сетях.
Отмечается, что Кнопочка "уже дома". Ракета, который также сбежал из антикафе, попался в ловушку, но съел всю приманку и выбрался. Его поиски продолжаются.
Напомним, что о побеге енотов стало известно 16 сентября. Кнопочка смогла открыть вентиляцию. Предположительно, по ней животные выбрались в подвал и сбежали из здания. Жителей дома, в котором располагается антикафе, попросили сообщать сотрудникам заведения, если они увидят или услышат что-то подозрительное.
17:27:05 17-09-2024
Теперь условия пребывания в местах заключения следует сделать для них более строгими, ибо склонны к побегу.
19:00:12 17-09-2024
Ракета пошел спасать вселенную
19:42:55 17-09-2024
слава богу, думали , все конец, спасибо за освещение актуальной новости
19:47:47 17-09-2024
Издеватели.
22:39:26 17-09-2024
В следующий раз они угонят самолёт.