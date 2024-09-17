НОВОСТИПроисшествия

Енота Кнопочку из барнаульского антикафе поймали

Ракета все еще в бегах — зверек попался в ловушку, но смог из нее выбраться

17 сентября 2024, 16:48, ИА Амител

Енот Кнопочка / Фото: "Енотомания"
Енот Кнопочка / Фото: "Енотомания"

Енота Кнопочку, которая сбежала из барнаульского антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, поймали. Об этом сотрудники заведения рассказали в социальных сетях.

Отмечается, что Кнопочка "уже дома". Ракета, который также сбежал из антикафе, попался в ловушку, но съел всю приманку и выбрался. Его поиски продолжаются.

Напомним, что о побеге енотов стало известно 16 сентября. Кнопочка смогла открыть вентиляцию. Предположительно, по ней животные выбрались в подвал и сбежали из здания. Жителей дома, в котором располагается антикафе, попросили сообщать сотрудникам заведения, если они увидят или услышат что-то подозрительное.

Барнаул

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:27:05 17-09-2024

Теперь условия пребывания в местах заключения следует сделать для них более строгими, ибо склонны к побегу.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:12 17-09-2024

Ракета пошел спасать вселенную

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:42:55 17-09-2024

слава богу, думали , все конец, спасибо за освещение актуальной новости

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:47:47 17-09-2024

Издеватели.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

22:39:26 17-09-2024

В следующий раз они угонят самолёт.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров