ЕР единогласным решением поддержала выдвижение Путина на выборах президента

В партии сделают все, чтобы обеспечить победу кандидата

19 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании, передает ER.ru.

Партия сделает все

"Приближается главное событие в политической жизни государства – выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина", – отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала. Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

"Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России", – сказал Дмитрий Медведев.

Исторические задачи

Президент поблагодарил "Единую Россию" за последовательную и надежную поддержку.

"Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, – исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. Для "Единой России", для наших сторонников, которые представляют все наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, – это в первую очередь означает готовность к напряженной работе, готовность к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего", – считает Владимир Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас – укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

Важнейшей для "Единой России" должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.

Съезд партии "Единая Россия" / Фото: пресс-служба ЕР

Помимо этого, он попросил партию принять активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление традиционных семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

"Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа", – сказал президент.

Он напомнил также о необходимости развивать народную программу ЕР. И включить в предвыборную программу задачи по развитию первичного звена здравоохранения, строительству и обновлению инфраструктуры массового спорта и так далее.

"Пресечем все провокации"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента разделяет подавляющее большинство граждан.

"Партия примет активное участие в предстоящей кампании. Наша задача – обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне", – подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг лидера.

"Оставить в стороне все разногласия и выразить поддержку нашему президенту, вне зависимости от партийной принадлежности" – сказал секретарь Генсовета.

В заключение председатель "Единой России" выразил уверенность – избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для "Единой России" определяющее значение в ближайшие годы.