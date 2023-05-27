Проект имеет значение и для развития инклюзивного спорта

27 мая 2023, 18:20, ИА Амител

Депутаты думы Барнаула Николай Савинский / Фото предоставлено ЕР

"Единая Россия" проведёт в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО. Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне "Сила России" смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Кто проводит марафон?

Инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций, сообщила на первом заседании оргкомитета марафона председатель Совета сторонников партии Ольга Занко.

Партнёрами марафона стали "Молодая Гвардия Единой России", Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

И что на нём будет?

"1 июня – в День защиты детей – мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведём тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта "Zа самбо". 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля – на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля – международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием", – рассказала она.

Как принять участие?

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

"Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru", – сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить её с ребёнком, оборудована ли она для инклюзивного спорта. После регистрации на тренировку на электронную почту придёт билет с уникальным номером участника и QR-кодом. Он является подтверждением бронирования места на мероприятие. А уникальный номер даёт возможность получить приз.

А в Алтайском крае марафон будет?

Да. По словам председателя регионального Совета сторонников "Единой России" в Алтайском крае Игоря Степаненко, регион примет участие в спортивном марафоне "Сила России".

"Мы организуем его вместе с региональным Министерством спорта и партнёрскими организациями. Спортивные площадки в наших городах и сёлах с удовольствием примут участников марафона, их полный перечень станет доступен чуть позже. Уверен, что там найдётся место людям разных возрастов", – сказал он.

Степаненко добавил, что планируется привлечь к проведению серии спортивных мероприятий титулованных алтайских спортсменов, среди них есть и представители "Единой России". Это заслуженный мастер спорта по дзюдо, бронзовый призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко и другие.

Кто ещё поддерживает марафон?

Замминистра спорта Андрей Фёдоров отметил, что в Минспорте поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

"Особую значимость марафону придаёт то, что серьёзное внимание уделяется молодёжи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них – важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами", – отметил он.

В сентябре "Единая Россия" подведёт итоги марафона.