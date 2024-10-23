Эрдоган: четыре человека погибли при теракте в Анкаре

Еще 14 пострадали при нападении

23 октября 2024, 22:34, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Четыре человека погибли, 14 пострадали в результате теракта в Ангаре. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который сейчас находится в Казани.

Напомним, что теракт произошел у здания авиакосмической компании TUSAŞ. Сначала там прогремел взрыв, а после началась стрельба.

По последней информации, напали трое человек. Двоих удалось ликвидировать, еще один жив и удерживает заложников. Ранее сообщалось, что среди преступников есть женщина: на разошедшемся в Сети видео она вместе с мужчиной стреляет у входа в здание.