Эрдоган: четыре человека погибли при теракте в Анкаре
Еще 14 пострадали при нападении
23 октября 2024, 22:34, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Четыре человека погибли, 14 пострадали в результате теракта в Ангаре. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который сейчас находится в Казани.
Напомним, что теракт произошел у здания авиакосмической компании TUSAŞ. Сначала там прогремел взрыв, а после началась стрельба.
По последней информации, напали трое человек. Двоих удалось ликвидировать, еще один жив и удерживает заложников. Ранее сообщалось, что среди преступников есть женщина: на разошедшемся в Сети видео она вместе с мужчиной стреляет у входа в здание.
08:51:54 24-10-2024
О, это наверное специально, пока Эрдоган в Казани. Наверное типа ему говорили не ездить, а он не послушался