Террористы, напавшие на офис аэрокорпорации в Анкаре, взяли заложников

В плену находятся по меньшей мере девять человек

23 октября 2024, 21:35, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: unsplash.com / kub liz

Террористы, напавшие на здание аэрокорпорации в турецкой Анкаре, захватили заложников. Как сообщает Telegram-канал Baza, на кадрах с камер наблюдения видно как минимум девять человек.

Кроме того, подтвердилась информация, что среди террористов была женщина. На опубликованном в СМИ видео она вместе с мужчиной стреляет у входа в здание.

Двоих нападавших удалось ликвидировать. Еще один жив и удерживает заложников. В ходе атаки убиты еще трое человек, пятеро получили ранения.