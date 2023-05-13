Эрдоган не думал прекращать контакты с Путиным из-за негативного отношения США к РФ

По словам президента, он, напротив, ещё сильнее сблизился с российским лидером

13 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не думал прекращать отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за недовольства Россией со стороны США.

"Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно", – цитирует Эрдогана ТАСС.

По его словам, торгово-экономические отношения Анкары с Москвой "гораздо более крепкие", чем с Вашингтоном. "И у нас есть ещё перспективы развивать их гораздо больше", – добавил турецкий лидер.

В апреле Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию конфликта на Украине.

В конце марта глава государства также заявлял, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну с РФ. Тогда он отметил, что Анкара намерена "прилагать усилия с серьёзной решимостью и играть роль посредника между Россией и Украиной, чтобы они в итоге увенчались успехом".