Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

27 апреля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, глава турецкой стороны заявил о возможном развитии новых инициатив по урегулированию конфликта на Украине в рамках рабочей группы, которую пока ещё только предстоит создать.

Также стороны обсудили зерновую сделку, а Эрдоган поблагодарил Путина за российский вклад в строительство АЭС "Аккую" в Турции.

Кроме того, канцелярия Эрдогана опубликовала первый снимок турецкого президента после того, как ему стало плохо в прямом эфире во время интервью.