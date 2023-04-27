Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине
Лидеры двух стран провели телефонный разговор
27 апреля 2023, 20:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, глава турецкой стороны заявил о возможном развитии новых инициатив по урегулированию конфликта на Украине в рамках рабочей группы, которую пока ещё только предстоит создать.
Также стороны обсудили зерновую сделку, а Эрдоган поблагодарил Путина за российский вклад в строительство АЭС "Аккую" в Турции.
Кроме того, канцелярия Эрдогана опубликовала первый снимок турецкого президента после того, как ему стало плохо в прямом эфире во время интервью.
22:35:27 27-04-2023
Начинается охмурение России. И снова будут причитания нас обманули хотя заблаговременно общество требовало и требует этого не делать. Победу надо добыть на поле боя и предлагать свои жесткие условия. По другому замаскированно кинут Россию в поражение. Только референдум.
07:00:44 28-04-2023
Победу надо добыть на поле боя --- с той стороны тоже так думают
07:53:45 28-04-2023
Гость (07:00:44 28-04-2023) Победу надо добыть на поле боя --- с той стороны тоже так ду... Украинских воинов греет убеждение что с помощью НАТО они победят Россию,реанимируют указ Генерального Секретаря ЦК КПСС Хрущёва об отсоединении Крыма от России и присоединении её к Украине и блок стран НАТО станет полновластным хозяином Чёрного моря.И такое может исполнится ? )
08:06:20 28-04-2023
Гость (07:53:45 28-04-2023) Украинских воинов греет убеждение что с помощью НАТО они поб... Решения КПСС-в жизнь!