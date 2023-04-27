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Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Украине

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

27 апреля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Как сообщает ТАСС, глава турецкой стороны заявил о возможном развитии новых инициатив по урегулированию конфликта на Украине в рамках рабочей группы, которую пока ещё только предстоит создать.

Также стороны обсудили зерновую сделку, а Эрдоган поблагодарил Путина за российский вклад в строительство АЭС "Аккую" в Турции. 

Кроме того, канцелярия Эрдогана опубликовала первый снимок турецкого президента после того, как ему стало плохо в прямом эфире во время интервью.

Комментарии 4

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Гость

22:35:27 27-04-2023

Начинается охмурение России. И снова будут причитания нас обманули хотя заблаговременно общество требовало и требует этого не делать. Победу надо добыть на поле боя и предлагать свои жесткие условия. По другому замаскированно кинут Россию в поражение. Только референдум.

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Гость

07:00:44 28-04-2023

Победу надо добыть на поле боя --- с той стороны тоже так думают

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Гость

07:53:45 28-04-2023

Гость (07:00:44 28-04-2023) Победу надо добыть на поле боя --- с той стороны тоже так ду... Украинских воинов греет убеждение что с помощью НАТО они победят Россию,реанимируют указ Генерального Секретаря ЦК КПСС Хрущёва об отсоединении Крыма от России и присоединении её к Украине и блок стран НАТО станет полновластным хозяином Чёрного моря.И такое может исполнится ? )

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Гость

08:06:20 28-04-2023

Гость (07:53:45 28-04-2023) Украинских воинов греет убеждение что с помощью НАТО они поб... Решения КПСС-в жизнь!

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