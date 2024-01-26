Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО
На пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия
26 января 2024, 11:18, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Эрдоган официально утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующий документ опубликован в правительственной газете Resmi Gazete.
Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала 31-м членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали сначала выполнить обязательства по борьбе с терроризмом – отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.
23 января 2024 года парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.
Тем самым на пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия. Этот вопрос могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии парламента.
12:07:35 26-01-2024
на самом деле он Швецию не любит, они курдам помогали. Скорее всего он хочет, чтобы, если что, то она тоже попала под ядерный удар. Теперь, если что, она тоже попадает, Эрдоган доволен
12:28:39 26-01-2024
Вы бы себя ударили по голове, возможно даже ядерно. Тоже нашелся второй Медведев, что белая горячка?
12:51:51 26-01-2024
Гость (12:28:39 26-01-2024) Вы бы себя ударили по голове, возможно даже ядерно. Тоже наш... Если головку в песочек засунул, это не значит, что спрятался
13:00:37 26-01-2024
А шведов то спросили хотят ли они быть пушечным мясом????
16:53:25 26-01-2024
Гость (13:00:37 26-01-2024) А шведов то спросили хотят ли они быть пушечным мясом????... Шведы не хотят быть пушкиным мясом, поэтому вступили в НАТУ.
12:04:43 27-01-2024
Гость (13:00:37 26-01-2024) А шведов то спросили хотят ли они быть пушечным мясом????... они и не будут, зачем им это? мясо это мы, уже скоро третий год как . Факт! И нам это нравится