Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО

На пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия

26 января 2024, 11:18, ИА Амител

Флаг Швеции / Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган официально утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО. Соответствующий документ опубликован в правительственной газете Resmi Gazete.

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала 31-м членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали сначала выполнить обязательства по борьбе с терроризмом – отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.

23 января 2024 года парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.

Тем самым на пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия. Этот вопрос могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии парламента.