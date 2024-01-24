Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Для присоединения к альянсу Стокгольму осталось получить добро только от Венгрии
24 января 2024, 07:41, ИА Амител
23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Для прихода к такому решению турецкие парламентарии потратили на обсуждения несколько месяцев.
Как напоминает "РГ", Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала 31-м членом альянса уже в апреле 2023-го, а вот вступлению Швеции помешали власти Турции, которые потребовали отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической. Прогресс наметился только в конце прошлого года, когда Турция завершила переговоры с США о покупке новых истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся: власти республики заявляли, что эти поставки взаимосвязаны со сделкой по приему Швеции в НАТО.
Тем самым на пути Стокгольма в альянс теперь осталась только Венгрия. Этот вопрос могут рассмотреть уже в ходе весенней сессии парламента.
07:52:35 24-01-2024
Теперь получается при самом плохом раскладе ядерный удар по Швеции надо наносить первыми, нанести в ответ уже не успеть, слишком близко
08:24:24 24-01-2024
Гость (07:52:35 24-01-2024) Теперь получается при самом плохом раскладе ядерный удар по ... Да,получается в случае чего шведам первыми нюхать радиацию.Наравне с финами.Грибочков на всех хватит.Натовское братство оно такое.Так бы жили,да жили,но выбор сделан.
08:47:48 24-01-2024
Надо ещё дальше двигать НАТО от границ РФ
09:40:22 24-01-2024
Гость (08:47:48 24-01-2024) Надо ещё дальше двигать НАТО от границ РФ... Было предложено бывшим "партнёрам" ,которые вплотную подошли к нашим границам отодвинуться подальше со своим военным блоком нато.Но оказалось у политиков этих стран здравого смысла кот наплакал.
09:41:42 24-01-2024
это многоходовОчка! теперь нам нападать на нато уже ближе
11:37:41 24-01-2024
гость (09:41:42 24-01-2024) это многоходовОчка! теперь нам нападать на нато уже ближе... Ты сам то или жену пошлёшь нападать на НАТУ? Вам щас ближе идти.
09:56:17 24-01-2024
Да шведы реально в Нато и так были, вся техника по их стандартам и управление внешнее из Нато и было. Теперь только бумажка появилась это подтверждающая, а по сути ничего не поменялось.
10:04:52 24-01-2024
Нерасширение НАТО было одной из целью СВО , в итоге НАТО под Петербургом. Нацистов Азова которые были второй целью, отпустили. Какие там ещё цели остались?
10:22:58 24-01-2024
Гость (10:04:52 24-01-2024) Нерасширение НАТО было одной из целью СВО , в итоге НАТО под... ИтогО по осени считают.Но процесс пошёл...До необратимого бы не дойти.
11:01:29 24-01-2024
Гость (10:22:58 24-01-2024) ИтогО по осени считают.Но процесс пошёл...До необратимого б... Посчитайте количество погибших украинцев до СВО и с начала. Россиян вообще не было. Вот вам ИТОГО будет
12:42:02 24-01-2024
Гость (10:04:52 24-01-2024) Нерасширение НАТО было одной из целью СВО , в итоге НАТО под... Какие там ещё цели остались? --- Еще все остались. Как и у Украины осталась цель вступить в НАТО. А армия Украины напичканная западным оружием наверное раз в 5 сильней, чем Швеция с Финляндией вместе взятые. Тем более что в Швеции и Финляндии наземных операций не будет, а ядерных ударов они не боятся
13:23:49 24-01-2024
Гость (12:42:02 24-01-2024) Какие там ещё цели остались? --- Еще все остались. Как и у У... Про глаза и божью росу поговорку слышали?
20:06:12 24-01-2024
Гость (12:42:02 24-01-2024) Какие там ещё цели остались? --- Еще все остались. Как и у У... Госспади,да чего их бояться,этих ядерных ударов?Особенно если ты швед или финн.
13:02:29 24-01-2024
- "Тем более что в Швеции и Финляндии наземных операций не будет, а ядерных ударов они не боятся" ======= Почему не боятся? Потому что ветры дуют на восток?
14:26:02 24-01-2024
Гость (13:02:29 24-01-2024) - "Тем более что в Швеции и Финляндии наземных операций не б... В мозгопромывательных ток-шоу не углубляются в такие нюансы. Там чётко излагают, кто плохой кто хороший. Сказали либералы во всех проблемах страны виноваты и всё масса людей ненавидят либералов. Хотя определение либерализма даже не читал ни кто