Эрдоган пока лидирует на выборах президента Турции

Во втором туре после подсчёта около 70% голосов он немного опережает оппонента

28 мая 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока лидирует в голосовании. Об этом сообщают турецкие СМИ.

После подсчёта около 70% голосов он имеет 54,37%. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 45,63%.

Напомним, что по итогам первого тура голосования ни один из кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, после чего было объявлено о проведении второго тура.