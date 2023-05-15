В Турции объявили второй тур президентских выборов

Это первый подобный случай в истории Турции

15 мая 2023, 20:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Второй тур выборов президента Турции пройдёт 28 мая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер на пресс-конференции.

Он отметил, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, из-за чего на выборах будет второй тур. Это первый подобный случай в истории Турции.

На данный момент действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, Синан Оган – 5,17%.