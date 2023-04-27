Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины

Представитель Кремля опроверг слух, что речь могла идти о восстановлении территории Украины по состоянию на 1991 год

27 апреля 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве не обсуждали вопрос о возвращении границы Украины к состоянию на 1991 год. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря, вели ли лидеры двух стран переговоры на эту тему.

"Нет, об этом речи не шло", – сказал Песков.

Напомним, что ранее Си провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их первый контакт после начала российской специальной военной операции. Во время беседы китайский лидер указал, что будет добиваться прекращения огня. В Киеве заявляли, что мирные планы двух стран нашли точки соприкосновения.