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Эрдоган рассказал, как он на самом деле относится к России

Он также оценил использование Владимиром Путиным зерновой сделки в качестве "своего преимущества"

19 сентября 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу, пишут "Известия".

Эрдоган подчеркнул, что Россия и Запад одинаково надежные партнеры для Турции.

"Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", – отметил он.

Он также указал, что президент России Владимир Путин не использовал зерновую сделку как преимущество в конфликте на Украине. Кроме того, он уверен, что конфликт на Украине "будет длиться долго".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эрдоган пока не видит перспектив для достижения мира на Украине

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит быть посредником по некоторым вопросам
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Политика Турция

Комментарии 2

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Гость

13:45:53 19-09-2023

О, хорошо, если не врет

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Гость

14:09:47 19-09-2023

Да разве можно верить словам политиков? Они говорят лишь то, что считают выгодным. А их истинные намерения видны по их решениям и поступкам.

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