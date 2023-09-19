Эрдоган рассказал, как он на самом деле относится к России

Он также оценил использование Владимиром Путиным зерновой сделки в качестве "своего преимущества"

19 сентября 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу, пишут "Известия".

Эрдоган подчеркнул, что Россия и Запад одинаково надежные партнеры для Турции.

"Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу", – отметил он.

Он также указал, что президент России Владимир Путин не использовал зерновую сделку как преимущество в конфликте на Украине. Кроме того, он уверен, что конфликт на Украине "будет длиться долго".