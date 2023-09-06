Эрдоган пока не видит перспектив для достижения мира на Украине
По словам турецкого лидера, Анкара продолжит быть посредником по некоторым вопросам
06 сентября 2023, 14:20, ИА Амител
Никаких перспектив для достижения мира на Украине пока не просматривается, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где он встречался с российским коллегой Владимиром Путиным.
"К сожалению, [конфликт] продолжается уже полтора года, и на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира", – цитирует турецкого лидера ТАСС.
Также Эрдоган отметил, что Турция и дальше будет посредником между Москвой и Киевом в таких вопросах, как обмен пленными или ситуация с Запорожской АЭС. Кроме того, Анкара "готова внести свой вклад", когда стороны попросят о встрече.
4 сентября Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор длился полтора часа.
14:35:33 06-09-2023
Людей еще и в России и на Украине много, чего нас жалеть?
14:56:49 06-09-2023
Эрдоган хотел зерна
19:25:05 06-09-2023
А то без Турции не знаем