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Эрдоган пока не видит перспектив для достижения мира на Украине

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит быть посредником по некоторым вопросам

06 сентября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Никаких перспектив для достижения мира на Украине пока не просматривается, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где он встречался с российским коллегой Владимиром Путиным.

"К сожалению, [конфликт] продолжается уже полтора года, и на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира", – цитирует турецкого лидера ТАСС.

Также Эрдоган отметил, что Турция и дальше будет посредником между Москвой и Киевом в таких вопросах, как обмен пленными или ситуация с Запорожской АЭС. Кроме того, Анкара "готова внести свой вклад", когда стороны попросят о встрече.

4 сентября Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор длился полтора часа.

СВО Россия Политика украина Турция

Комментарии 3

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Гость

14:35:33 06-09-2023

Людей еще и в России и на Украине много, чего нас жалеть?

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Гость

14:56:49 06-09-2023

Эрдоган хотел зерна

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гость

19:25:05 06-09-2023

А то без Турции не знаем

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