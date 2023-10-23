Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО
Анкара была последней из НАТО, которая не утвердила заявку Стокгольма
23 октября 2023, 21:30, ИА Амител
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.
Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы.
В результате страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки. В результате власти Турции согласились принять заявку Финляндии отдельно – они ратифицировали ее в апреле этого года.
21:46:00 23-10-2023
Доотодвигали НАТО от наших границ ...
22:57:42 23-10-2023
Гость (21:46:00 23-10-2023) Доотодвигали НАТО от наших границ ...... Ты бы лучше сделал, не так ли? Или с дивана оно проще судить?
13:45:26 24-10-2023
Гость (22:57:42 23-10-2023) Ты бы лучше сделал, не так ли? Или с дивана оно проще судить... О, да. Сколько диванных специлистов отметились =) минусов понаставили. Конечно, ВЫ БЫ лучше управляли страной, не так ли , "иксперды"? =)
07:23:41 24-10-2023
Ситуационный партнер. Чего ожидать хорошего?
08:32:50 24-10-2023
Швеция вливается в дружный коллектив НАТО и скоро встанет под под прицел российских ракет с ядерными боеголовками.Что ж такова участь всех партнёров по НАТО.Американскую демократию и свободу никто не отменял )
10:04:40 24-10-2023
Гость (08:32:50 24-10-2023) Швеция вливается в дружный коллектив НАТО и скоро встанет по... Шойгу, ты? Или Герасимов?
09:07:05 24-10-2023
Ну что с него взять... Эрдоган достойный ученик Мазепы оказался