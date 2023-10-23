Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО

Анкара была последней из НАТО, которая не утвердила заявку Стокгольма

23 октября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы.

В результате страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки. В результате власти Турции согласились принять заявку Финляндии отдельно – они ратифицировали ее в апреле этого года.