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Эрдоган внес на утверждение в парламент Турции протокол о принятии Швеции в НАТО

Анкара была последней из НАТО, которая не утвердила заявку Стокгольма

23 октября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы.

В результате страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки. В результате власти Турции согласились принять заявку Финляндии отдельно – они ратифицировали ее в апреле этого года.

Происшествия Геополитика Политика

Комментарии 7

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Гость

21:46:00 23-10-2023

Доотодвигали НАТО от наших границ ...

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Гость

22:57:42 23-10-2023

Гость (21:46:00 23-10-2023) Доотодвигали НАТО от наших границ ...... Ты бы лучше сделал, не так ли? Или с дивана оно проще судить?

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Гость

13:45:26 24-10-2023

Гость (22:57:42 23-10-2023) Ты бы лучше сделал, не так ли? Или с дивана оно проще судить... О, да. Сколько диванных специлистов отметились =) минусов понаставили. Конечно, ВЫ БЫ лучше управляли страной, не так ли , "иксперды"? =)

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Гость

07:23:41 24-10-2023

Ситуационный партнер. Чего ожидать хорошего?

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Гость

08:32:50 24-10-2023

Швеция вливается в дружный коллектив НАТО и скоро встанет под под прицел российских ракет с ядерными боеголовками.Что ж такова участь всех партнёров по НАТО.Американскую демократию и свободу никто не отменял )

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Гость

10:04:40 24-10-2023

Гость (08:32:50 24-10-2023) Швеция вливается в дружный коллектив НАТО и скоро встанет по... Шойгу, ты? Или Герасимов?

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Гость

09:07:05 24-10-2023

Ну что с него взять... Эрдоган достойный ученик Мазепы оказался

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