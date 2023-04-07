"Украинизация" Финляндии. Вступление в НАТО радикально изменило статус страны

Эксперты оценили причины и последствия враждебного шага Хельсинки

07 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo

Некогда нейтральное государство Финляндия вступило в Североатлантический альянс. Это случилось 4 апреля – в 74-ю годовщину со дня основания организации, которая была образована в 1949 году. Теперь на северных границах России появился недружественный сосед. Впрочем, к этому событию Москва начала готовиться заранее. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался разобраться в причинах этого шага Хельсинки, новых угрозах для нашей страны и возможных ответах на него.

Как Советский Союз над финнами сжалился

Вступив в Североатлантический альянс, Финляндия отказалась от своего нейтралитета, которого придерживалась несколько десятилетий. По окончании Второй мировой войны Хельсинки представляли собой своеобразный буфер между Россией и западным миром.

Ключевым моментом события, отмечает главный редактор сайта "АПН-Северо-Запад", житель Санкт-Петербурга Андрей Дмитриев, стало как раз изменение статуса Финляндии.

"На протяжении длительного периода это государство имело с нами специфические отношения. Финляндия, как известно, была в составе Российской империи. Потом стала независимой. Мы помнили жертвы, понесённые нашим народом в период гражданской войны на её территории, в Зимнюю войну. И конечно, во Вторую мировую войну, когда финны были союзниками нацистской Германии", – рассказал он amic.ru.

Дмитриев напомнил, что СССР не стал вводить войска на территорию Финляндии после её поражения в сентябре 1944 года (не путать с Зимней войной, наша страна разгромила финские войска в ходе Второй мировой, – прим. ред.). Можно сказать, советское руководство, по сути, подарило финнам идеологическую и экономическую самостоятельность. В те времена ленинградский руководитель Андрей Жданов приезжал в Финляндию, встречался с руководством государства, обсуждал будущие взаимоотношения.

"Тогда был такой уникальный статус этой страны, имел место процесс “финляндизации”, когда она имела очень хорошие отношения с Советским Союзом, получая немалые экономические выгоды от этого", – напомнил Андрей Дмитриев.

До распада СССР в Финляндии часто проходили переговоры с США и их союзниками, там устраивались конфиденциальные консультации по щекотливым вопросам мировой политики, которые как Москва, так и Вашингтон не решались поднимать публично. Нелишним будет напомнить, что именно в столице Финляндии в 1975 году был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Тесные связи и взаимоотношения между Москвой и Хельсинки продолжились и после распада СССР.

"Активно развивался туризм, многие жители Санкт-Петербурга ездили в Финляндию отдыхать на выходные, можно сказать, как к себе на дачу. Финны приезжали в Выборг и Питер, назовём это так, обильно употреблять алкогольные напитки. В общем, был такой неплохой довольно симпатичный сосед", – отметил эксперт.

Фото: unsplash.com / Maria Oswalt

Ползучий путь в НАТО

Надо сказать, плотное взаимодействие Финляндии с НАТО началось ещё в 1990-е годы, когда страна участвовала в различных проектах и совместных учениях со странами западного военного блока, взаимодействовала по линии разведки. С 1994 года она присоединилась к программе "Партнёрство ради мира", её военнослужащие отправлялись для участия в миротворческих миссиях в Афганистан и Косово.

Примечательно, что финны вступили в НАТО в удивительно короткие сроки – менее чем за год. Заявка на вступление в альянс была подана 18 мая вместе с соседней Швецией. Однако у шведов возникли проблемы в связи с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме в феврале нынешнего года. Это событие затормозило вступление двух стран в военный блок, поскольку появились возражения у Анкары.

Теперь страна Суоми приобретает доступ к военному потенциалу, разведывательной информации и прочим ресурсам блока. Формально финны получили право участвовать в принятии решений альянса (потому что фактически организация управляется заокеанскими военными и политиками, – прим. ред.). Её вооружённые силы должны окончательно перейти на стандарты НАТО.

Из Москвы, как и следовало ожидать, последовала резко негативная реакция. Ведь вступление Финляндии требует принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности государства. Ещё 23 марта, когда финский президент Ниинисте подписал закон о вступлении страны в западный военный блок, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что этот шаг "усугубляет военно-политическую обстановку в Европе, способствует милитаризации Балтийского региона, росту напряжённости в Арктике".

А 4 апреля МИД РФ сообщил, что наша страна "будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности".

Теперь российско-финляндская граница становится линией соприкосновения с НАТО, отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Этот настроенный весьма агрессивно по отношению к нам военный блок наверняка будет наращивать своё военное присутствие вблизи наших рубежей в виде военных баз, аэродромов, объектов размещения личного состава вооружённых сил", – указал он.

По словам собеседника, российская сторона, конечно же, предпримет адекватные ответные меры, о некоторых из них было заявлено ранее. Так, ещё в январе 2023-го министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что будут воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. А в Карелии сформируют новый армейский корпус.

Фото: unsplash.com / Marek Studzinski

Финская война с памятниками

Теперь Финляндия из милого симпатичного соседа превращается во врага, учитывая нынешнюю ситуацию в Европе, считает Андрей Дмитриев.

"И мы видим, как изменилась риторика финских политиков – их речи стали похожи на те, что произносят украинские деятели, прибалты. То есть мы наблюдаем “украинизацию”, или, если угодно, “прибалтизацию” финской политики, тем более что там сносят памятники Ленину по примеру этих бывших советских республик", – констатирует он.

Что касается памятников Ленину, то в мае 2022-го был демонтирован каменный Ильич в городе Турку, а в октябре – в городе Котка.

Следует заметить, что царящая сейчас в стране Суоми некоторая эйфория от произошедшего может скоро смениться отрезвлением. Как отмечает Андрей Дмитриев, принятие несёт финнам не только ощущение собственной значимости от принадлежности к НАТО, но и ряд проблем.

"Турпоток из России уже снизился в разы, сильно упали покупки недвижимости в Финляндии нашими согражданами. Восток этой страны вообще во многом существовал за счёт туризма из России и экономических контактов с нашей страной", – констатирует он.

С точки зрения экономического развития и улучшения благосостояния населения портить взаимоотношения с Россией для финской стороны было крайне неразумно, подчёркивает Владимир Оленченко.

"В стране действует электростанция, построенная Россией, был ещё ряд серьёзных проектов. Что побудило отказаться от получения выгод – трудно сказать. Взамен получили ухудшение экономической ситуации, выросла инфляция, поднялись цены на энергоносители. Внешний долг увеличился с 64 до 79% ВВП. Кроме того, победа оппозиционной правой партии на прошедших 2 апреля выборах объясняется постановкой именно экономических проблем", – сообщил эксперт.

По словам Андрея Дмитриева, Россия может пойти дальше и расторгнуть соглашение об аренде финской стороной Сайменского канала.

"Таким образом, они лишатся важной судоходной артерии, прекрасного выхода к Финскому заливу, чем финны сегодня активно пользуются", – указал он.

Справка

Договор об аренде Сайменского канала был заключён между Советским Союзом и Финляндией на 50 лет. В 2013 году Россия и Финляндия продлили договор аренды ещё на 50 лет – до 2063 года. Арендная плата составляет 1,22 млн евро в год и пересматривается каждые десять лет.Как полагает Владимир Оленченко, наверняка российское руководство будет определять свои дальнейшие шаги исходя из действий и заявлений руководителей Финляндии.