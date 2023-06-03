Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции

Вечером 3 июня он объявит новый состав кабмина

03 июня 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин /ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании Турции, тем самым снова вступив в должность президента на пятилетний срок, сообщает ТАСС.

После инаугурации в честь события пройдёт торжественный ужин, который посетят высокопоставленные лица из 78 стран. А уже поздно вечером президент объявит новый состав правительства.

Напомним, Эрдоган по итогам второго тура выборов получил 52,18% голосов избирателей.