Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции
Вечером 3 июня он объявит новый состав кабмина
03 июня 2023, 21:45, ИА Амител
Фото: Валерий Шарифулин /ТАСС
Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании Турции, тем самым снова вступив в должность президента на пятилетний срок, сообщает ТАСС.
После инаугурации в честь события пройдёт торжественный ужин, который посетят высокопоставленные лица из 78 стран. А уже поздно вечером президент объявит новый состав правительства.
Напомним, Эрдоган по итогам второго тура выборов получил 52,18% голосов избирателей.
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