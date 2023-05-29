"Неудобный президент". Как проходил второй тур выборов лидера Турции?
Эрдоган останется не самым удобным президентом для западных стран, но при этом будет союзником
29 мая 2023, 10:57, ИА Амител
Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции.
Рассказываем, как проходило голосование, кто уже поздравил турецкого лидера с повторным назначением, и как к этому отнеслось население страны.
Как проходил второй тур выборов турецкого президента?
Второй тур выборов президента Турции прошёл в воскресенье, участки для голосования были открыты до 17:00 (мск).
В ходе выборов Реджеп Тайип Эрдоган соперничал с представителем оппозиции Кемалем Кылычдароглу.
По итогам голосования Эрдоган набрал 52,13% голосов, а Кылычдароглу – 47,87%.
Напомним, в первом туре выборов 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.
Что о назначении Эрдогана говорят журналисты и аналитики?
Газета The New York Times написала, что Эрдоган останется неудобным президентом для западных стран, но при этом продолжит быть "движущей силой НАТО и союзником США".
"Непредсказуемость Эрдогана и его тирады в адрес Запада заставили чиновников в некоторых западных столицах задаться вопросом, на чьей стороне он в конфликте на Украине, и втайне надеяться, что он проиграет", – отметило издание.
Специалист по Турции аналитического центра Chatham House Галип Далай, указывает "Газета.ру", добавил: Эрдоган исходит из понимания, что "мир вступил в стадию, когда доминирование Запада больше не является данностью".
Кто поздравил Эрдогана с назначением?
С повторным назначением на должность президента Эрдогана поздравили глава Евродипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием. Отношения между ЕС и Турцией имеют стратегическое значение", – сказано в заявлении Борреля.
"Я с нетерпением жду продолжения построения отношений между ЕС и Турцией", – написала фон дер Ляйен в соцсетях.
Как население Турции отнеслось к тому, что Эрдоган снова стал президентом? Будет ли переворот?
Эксперты уверены, что реального переворота в Турции ждать не стоит, поскольку Джо Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.
При этом в Турции мелкие протесты начались сразу после объявления победителя. В частности, акция протеста прошла в провинции Хаккяри, на юго-востоке страны: там Эрдоган набрал лишь 28% голосов. Но митинговавших разогнали водомётом. Подробнее о протестах можно прочитать в материале amic.ru.
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