Газета The New York Times написала, что Эрдоган останется неудобным президентом для западных стран, но при этом продолжит быть "движущей силой НАТО и союзником США".

"Непредсказуемость Эрдогана и его тирады в адрес Запада заставили чиновников в некоторых западных столицах задаться вопросом, на чьей стороне он в конфликте на Украине, и втайне надеяться, что он проиграет", – отметило издание.

Специалист по Турции аналитического центра Chatham House Галип Далай, указывает "Газета.ру", добавил: Эрдоган исходит из понимания, что "мир вступил в стадию, когда доминирование Запада больше не является данностью".