Что известно о новом штамме ковида Эрис, какие у него симптомы и чем он опасен?
Новый вариант инфекции уже выявили в нескольких странах. Доберется ли он до России?
10 августа 2023, 11:41, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Великобритании активно распространяется новый штамм коронавируса, который получил название Эрис. С его появлением в стране вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Об обнаруженном варианте инфекции пока известно немного, но ученые уже смогли определить его основные симптомы. А российские иммунологи теперь строят теории, доберется ли вирус до нашей страны.
О том, что известно о штамме Эрис, чем он опасен и какие у него симптомы, – в материале amic.ru.
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Откуда взялся штамм коронавируса Эрис?
Место происхождения штамма точно не установлено. Но известность он получил, когда стал активно распространяться по Великобритании. Причем заговорили о нем совсем недавно – 31 июля.
Сообщается, что в Соединенном Королевстве новый штамм ведет себя так агрессивно, что может вызвать новую волну ковида.
Также заражения новым типом COVID-19 подтверждены в Северной Америке, Индии и Японии.
ВОЗ уже добавила Эрис в список штаммов, за которыми ученым следует пристально следить.
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Что известно о штамме COVID-19 Эрис?
У ученых штамм Эрис известен как EG.5.1. Вирусологи уже установили, что это не совсем новый штамм, а подтип вируса "омикрон".
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Как быстро распространяется новый штамм ковида?
В Великобритании Эрис уже успел выйти на второе место по распространенности среди всех заболевших ковидом. Сейчас около 15% случаев заражений коронавирусом приходится именно на новый штамм.
Первое место пока занимает другой подвид "омикрона" – "арктур".
Заболеваемость в Соединенном Королевстве стремительно растет. Как пишет The Independent, с 4 по 27 июля в государстве выявили более 200 тысяч новых случаев заболевания ковидом.
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Чем опасен штамм COVID-19 Эрис?
Сообщается, что новый штамм, как и "омикрон", способен очень быстро передаваться от человека к человеку и хорошо уклоняется от иммунной защиты. В Британии опасаются, что распространение Эриса может вызвать новую волну заболеваемости ковидом.
Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом "Доктор Питер" высказал мнение, что появление штамма – это попытка "омикрона" восстановить свою высокую заразность.
"Пока это выглядит как очередная реинкарнация внутри ветви "омикрона", очередное восстановление силы, – передает издание слова иммунолога.
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Какие симптомы у штамма Эрис?
Пока ученые придерживаются мнения, что в большинстве случаев Эрис протекает легко. Сообщается, что одышка, потеря обоняния, лихорадка и другие серьезные проявления встречаются гораздо реже.
Главные симптомы нового штамма COVID-19 такие:
- насморк;
- головная боль;
- усталость;
- чихание;
- боль в горле.
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Выявлен ли Эрис в России?
Пока нет. По крайней мере, официально в Роспотребнадзоре об этом не сообщали.
"За 31-ю неделю (с 31 июля по 6 августа) зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю – 2985). Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", – говорится в актуальной ковидной сводке ведомства.
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Стоит ли ждать появления штамма Эрис в нашей стране?
Иммунолог Крючков не сомневается, что да. По его словам, новые штаммы не всегда быстро попадают в выборку, которую затем исследуют специалисты. Плюс, ограничение сообщения с Европой несколько снижает шансы распространения. Тем не менее Эрис все равно может попасть в нашу страну.
"Да, официально не подтверждено появления Эриса в России, и я теоретически допускаю, что он мог еще не попасть в страну. Но обязательно попадет в ближайшее время", – цитирует Николая Крючкова "Доктор Питер".
11:50:23 10-08-2023
Сказали что подвоха от глобалистов нужно ждать осенью со стороны туберкулёза! Именно поэтому все профильные диспансеры за последнее время были "модернизированы" или "оптимизированы", это кому как нравится... Ну и искусственное затемнение солнца...
11:57:07 10-08-2023
А это не простая простуда?
12:09:43 10-08-2023
А это не простая простуда?---- ))) а если нет, то я только что точно с такими симптомами чем-то переболела) особенно меня удивляла странная усталость.
12:37:35 10-08-2023
Нам не грозит. У нас СВО вместо ковида. Это наш выбор на геополитической шахматной доске.
13:08:30 10-08-2023
Гость (12:37:35 10-08-2023) Нам не грозит. У нас СВО вместо ковида. Это наш выбор на гео... Это не наш выбор. Это выбор НАТО, причём давний.
13:27:17 10-08-2023
Симптомы эриса - один в один каждую субботу после празднования пятницы в кабаке с кальяном.
15:21:57 10-08-2023
Раз подняли тему ковида: - А где в Барнауле можно пройти ревакцинацию от него? Вчера мне сказали, что в поликлинике нет вакцины...
15:30:13 10-08-2023
Гость (15:21:57 10-08-2023) Раз подняли тему ковида: - А где в Барнауле можно пройти рев... Нафиг надо в себя шмурдяк колоть. Уничтожает иммунитет, превращает в овощ.
17:04:39 10-08-2023
Гость (15:21:57 10-08-2023) Раз подняли тему ковида: - А где в Барнауле можно пройти рев... как жириновский - 8 раз укололся и забылся...
16:03:35 10-08-2023
Когда вынужден принимать иммунодепрессанты, это уже не важно.