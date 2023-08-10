Новый вариант инфекции уже выявили в нескольких странах. Доберется ли он до России?

10 августа 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Великобритании активно распространяется новый штамм коронавируса, который получил название Эрис. С его появлением в стране вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Об обнаруженном варианте инфекции пока известно немного, но ученые уже смогли определить его основные симптомы. А российские иммунологи теперь строят теории, доберется ли вирус до нашей страны.

О том, что известно о штамме Эрис, чем он опасен и какие у него симптомы, – в материале amic.ru.

1 Откуда взялся штамм коронавируса Эрис? Место происхождения штамма точно не установлено. Но известность он получил, когда стал активно распространяться по Великобритании. Причем заговорили о нем совсем недавно – 31 июля. Сообщается, что в Соединенном Королевстве новый штамм ведет себя так агрессивно, что может вызвать новую волну ковида. Также заражения новым типом COVID-19 подтверждены в Северной Америке, Индии и Японии. ВОЗ уже добавила Эрис в список штаммов, за которыми ученым следует пристально следить.

2 Что известно о штамме COVID-19 Эрис? У ученых штамм Эрис известен как EG.5.1. Вирусологи уже установили, что это не совсем новый штамм, а подтип вируса "омикрон".

3 Как быстро распространяется новый штамм ковида? В Великобритании Эрис уже успел выйти на второе место по распространенности среди всех заболевших ковидом. Сейчас около 15% случаев заражений коронавирусом приходится именно на новый штамм. Первое место пока занимает другой подвид "омикрона" – "арктур". Заболеваемость в Соединенном Королевстве стремительно растет. Как пишет The Independent, с 4 по 27 июля в государстве выявили более 200 тысяч новых случаев заболевания ковидом.

4 Чем опасен штамм COVID-19 Эрис? Сообщается, что новый штамм, как и "омикрон", способен очень быстро передаваться от человека к человеку и хорошо уклоняется от иммунной защиты. В Британии опасаются, что распространение Эриса может вызвать новую волну заболеваемости ковидом. Иммунолог Николай Крючков в беседе с порталом "Доктор Питер" высказал мнение, что появление штамма – это попытка "омикрона" восстановить свою высокую заразность. "Пока это выглядит как очередная реинкарнация внутри ветви "омикрона", очередное восстановление силы, – передает издание слова иммунолога.

5 Какие симптомы у штамма Эрис? Пока ученые придерживаются мнения, что в большинстве случаев Эрис протекает легко. Сообщается, что одышка, потеря обоняния, лихорадка и другие серьезные проявления встречаются гораздо реже. Главные симптомы нового штамма COVID-19 такие: насморк;

головная боль;

усталость;

чихание;

боль в горле.

6 Выявлен ли Эрис в России? Пока нет. По крайней мере, официально в Роспотребнадзоре об этом не сообщали. "За 31-ю неделю (с 31 июля по 6 августа) зарегистрировано 2932 случая заболевания (за 30-ю – 2985). Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", – говорится в актуальной ковидной сводке ведомства.