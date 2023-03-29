Три года ковида. Вспоминаем, что Алтай пережил в пандемию коронавируса

В крае закрывали границы, разворачивали госпитали, а также яро "воевали" из-за масок и вакцинации

29 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Три года назад, 29 марта 2020 года, в Алтайском крае выявили первого заболевшего коронавирусом. С тех пор регион пережил шесть волн эпидемии, а вирусом, только по официальным данным, переболело более 300 тысяч человек. Сам COVID-19 за это время из нового и смертельно опасного заболевания превратился в обыденную инфекцию, с которой врачи умеют бороться.

Но для этого краю пришлось пережить полный локдаун, ограничение плановой медпомощи, дикие очереди в поликлиниках, возмущения антимасочников и антипрививочников и многое другое.

Вспоминаем самые яркие эпизоды пандемии COVID-19 на Алтае.

Всё началось с "доминиканки"

До Алтайского края коронавирус дошёл значительно позже, чем до европейской части России. Даже когда Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни и режим самоизоляции (25 марта 2020 года), у нас ещё не было ни одного выявленного случая. Регион какое-то время оставался одним из последних, где не было COVID-19.

Но 29 марта стало известно о первом заболевшем. Вернее, заболевшей: по сообщению регионального оперштаба, ковидом заразилась женщина, которая с семьёй вернулась из Доминиканской Республики.

Новость вызвала настоящую панику в соцсетях: женщину быстро окрестили "доминиканкой" и буквально проклинали за желание отдохнуть у моря в разгар пандемии.

В Сеть утекли и некоторые подробности первого случая COVID-19. Оказалось, муж заболевшей продолжал ходить на работу, а счёт контактных лиц шёл на десятки. Историю "доминиканки" обсуждал практически весь край, а некоторые даже порывались найти туристку и высказать ей своё недовольство лично.

Впрочем, от семьи очень быстро отстали. А эпидемиологи не раз подчёркивали: коронавирус в любом случае добрался бы до Алтая, с "доминиканкой" или без.

Со временем заболевших стало так много, что ежедневный прирост новых случаев стал для региона обыденностью.

Блокпосты, самоизоляция, маски

После объявления Путина большинство магазинов и заведений закрылись, а улицы Барнаула опустели.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Люди даже если и выбирались из дома, обязательно надевали маски. Ну или любую вещь, которая могла бы её заменить. В общем, таинственного коронавируса тогда действительно боялись.

Фото, которые делали корреспонденты amic.ru, напоминали, скорее, сцены из фильмов о постапокалипсисе. А в соцсетях шутили, что это единственный шанс в час пик прокатиться в пустом автобусе.

Период самоизоляции стал большим испытанием для всех. Работающие люди с удивлением обнаружили, как порой тяжело находиться рядом с самыми близкими, если от них некуда деться. А бизнесу пришлось адаптироваться, благодаря чему у многих компаний появились доставки и онлайн-сервисы.

На границах Алтайского края появились блокпосты. Власти установили контроль на въездах в регион, чтобы остановить распространение коронавируса.

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

С 1 мая 2020-го на трассах стали дежурить военные с автоматами. Каждую въезжающую в регион машину проверяли, и у водителей и пассажиров измеряли температуру. Кроме того, людям приходилось подписывать согласие на 10-дневный карантин в регионе.

Наш смелый корреспондент Вячеслав Мельников не раз ездил на границу Алтайского края и Новосибирской области, чтобы наглядно показать работу пропускных пунктов. Люди сначала возмущались, а затем быстро отыскали обходные пути-дорожки. Мера просуществовала чуть больше месяца – уже в начале июня все блокпосты убрали.

Масочный режим и некоторые другие ковидные ограничения действовали в Алтайском крае до лета 2022 года. Впрочем, многие жители очень быстро перестали их соблюдать.

Красные зоны

В авангарде борьбы с COVID-19, конечно же, встали алтайские медики. Именно на их плечи упал огромный поток заболевших осенью 2020-го. Барнаульцы часами не могли дождаться своей очереди к терапевту или на КТ.

Многие медучреждения региона превратились в ковидные госпитали, где врачи и медсёстры ежедневно бились за жизни людей.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Журналисты amic.ru первыми из алтайских СМИ смогли попасть внутрь красной зоны и показать, с чем врачам приходилось сталкиваться каждый день. В стенах медучреждений царила атмосфера полного бессилия. Пациенты едва шевелились от выматывающей болезни, а медикам приходилось трудиться без сна и отдыха в жарких защитных костюмах. Кроме того, это был, по сути, эксперимент: поначалу врачи сами до конца не понимали, с какой инфекцией имеют дело.

"Мы мечтали, что ковидный госпиталь закроется и мы вернёмся к плановой медпомощи. Но жизнь поставила нас на место", – рассказывала о третьей волне COVID-19 главврач больницы "Стройгаз" Анна Каркавина.

О том, что творилось в ковидных госпиталях, можно почитать в нашем репортаже "Пять этажей тишины".

Вакцинация и её противники

Вакцины от коронавируса ждали как решения всех ковидных проблем. Создать её удалось быстро: уже в 2020 году институт им. Гамалеи разработал "Спутник V". В сентябре первые партии вакцины доставили на Алтай, а с начала 2021-го началась массовая вакцинация.

Тут-то и выяснилось, что поставить прививку готовы далеко не все. Некоторые жители Алтайского края превратились в "антиваксеров" и видели в уколах вселенское зло. Из уст в уста ходило множество теорий, что из-за прививки можно получить чип под кожу или заболеть аутизмом, раком, бесплодием или чем-то ещё.

Люди даже выходили на пикеты, чтобы добиться отмены "принудительной" вакцинации. А те, кто был против ношения масок, вовсю "штурмовали" трамваи и магазины, пытаясь "добиться справедливости".

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Ну а мы пытались объективно разобраться с каждой теорией заговора, полагаясь на мнение экспертов-медиков. Наш корреспондент Саша Соколов вникал в самые животрепещущие вопросы:

Конечно, убедить каждого в необходимости вакцинации и ношения масок невозможно. Но медики подчёркивают: те, кто оказывается на больничной койке, обычно быстро забывают о сомнительных теориях.

Врачи убеждены, что вакцинироваться раз в полгода нужно и сейчас, когда заболеваемость ковидом находится на минимуме.

Страшная статистика

Всего с начала пандемии коронавирусом переболело более 322 тысяч жителей Алтайского края. И это только официальные случаи, когда люди обратились за медпомощью и сдали тест на ковид. Очевидно, в реальности эта цифра намного больше.

Вот график прироста новых случаев в пятую, самую масштабную волну COVID-19:

Иллюстрация: amic.ru

По официальным данным, за три года от COVID-19 на Алтае скончалось 8 863 человека. Но сама смертность в регионе выросла намного сильнее. Самым тяжёлым стал 2021-й год: в регионе умерло более 43 тысяч человек. Это почти на 11 тысяч смертельных случаев больше, чем в доковидном 2019-м. Отмечалось, что это самый высокий уровень смертности со времён Великой отечественной войны.

Как не раз пояснял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, одна из главных причин сверхсмертности – постковид. Вирус бьёт по лёгким, сердцу и сосудам и зачастую оставляет после себя тяжёлые последствия на долгие годы или на всю жизнь. Поэтому в пандемию увеличилась и смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Но уже по итогам 2022-го года, когда ковид пошёл на убыль, уровень смертности серьёзно снизился: в крае умерло 33,9 тысячи человек. Это почти на 10 тысяч смертельных случаев меньше, чем годом ранее. В региональном Минздраве надеются, что уже в следующем году смертность вернётся к доковидным показателям и продолжит снижаться.

Закончилась ли пандемия?

Ответа на этот вопрос нет – лишь надежда. ВОЗ пока не объявлял об окончании пандемии, но надеется сделать это в 2023-м.

Как рассказал в марте этого года Дмитрий Попов, коронавирус явно "выдохся". Опасные штаммы "альфа" и "дельта" ещё в 2022-м сменил "омикрон", который быстро распространяется, но при этом в большинстве случаев протекает легко. Сейчас ежедневно заражается около 90 человек, но смертность при этом находится на минимальном уровне.

"Мы периодически всё ещё сталкиваемся с ростом заболеваемости. Сегодня остаются работать четыре госпиталя. Кроме того, есть инфекционные отделения, где лечатся госпитализированные с ковидом. Но тяжёлых пациентов почти не видим сегодня. В реанимациях 1-2 человека. А на пике было до 300 человек", – объяснил Попов.

Но однозначно заявить об окончании эпидемии COVID-19 пока нельзя, считает министр. Для этого нужно выждать ещё какое-то время. Врачи надеются, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как грипп.

"Вполне возможно, он станет сезонным заболеванием, как грипп. С определённой волнообразностью. Так что мы будем готовиться к нему периодически", – выразил надежду Попов.

К этому склоняются и инфекционисты. По их прогнозам, ковид не уйдёт из нашей жизни, но таких проблем доставлять больше не будет. Надеемся, что так оно и случится.