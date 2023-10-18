Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле
ЕС готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен
18 октября 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС уже готовит новую программу бюджетной помощи Киеву.
"Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", – цитирует ее ТАСС.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня. "Потери просто огромные: один к восьми примерно", – отмечал глава государства.
09:06:31 18-10-2023
Скоро в цветущем саду ( по счастливому выражению великого европейского политика барреля) появятся другие цветочки.
09:24:01 18-10-2023
Гость (09:06:31 18-10-2023) Скоро в цветущем саду ( по счастливому выражению великого е... Он взьерошенный с пустым взглядом будет сидеть взаперти в квартире и бубнить песню. Которая в русском переводе будет звучать примерно так: лютики цветочки у меня в садике... А сами ягодки будут впереди.
09:33:07 18-10-2023
Гость (09:24:01 18-10-2023) Он взьерошенный с пустым взглядом будет сидеть взаперти в кв... Наркоман што ле..?
09:40:18 18-10-2023
ЕС не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле --- но Израиль же тоже будет поддерживать. На два фронта
09:51:26 18-10-2023
Мы будем стоять с нашими друзьями... На окраине цветущего сада. А дальше начинается тундра.
12:03:25 18-10-2023
Фашистская Европе фашистов Украины.