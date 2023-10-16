Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
По словам президента, потери украинской армии составляют примерно один к восьми
16 октября 2023, 15:22, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
У так называемого украинского контрнаступления нет результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая перед визитом в КНР.
"Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно", – цитирует его РИА Новости.
Ранее глава государства рассказывал, что российские войска сейчас ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО.
На прошлой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления.
18:59:56 16-10-2023
Значит страны, которые помогают Украине военной помощью, наше государство официально не считает чтоли врагами, которых надо физически уничтожить, как живую силу противника в бою?