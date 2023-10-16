Путин заявил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

По словам президента, потери украинской армии составляют примерно один к восьми

16 октября 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

У так называемого украинского контрнаступления нет результатов, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая перед визитом в КНР.

"Оно с 4 июня продолжается, пока результатов нет. Есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава государства рассказывал, что российские войска сейчас ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО.

На прошлой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления.