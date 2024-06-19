ЕС планирует ввести санкции против Полины Гагариной
Причиной могло стать ее участие в концертах, посвященных присоединению новых регионов к России
19 июня 2024, 20:45, ИА Амител
Евросоюз собирается ввести санкции в отношении певицы Полины Гагариной. Как сообщает EUobserver, причиной стало ее участие в концертах, посвященных присоединению новых регионов к России. Также в ЕС считают, что она получала доход от участия в спонсируемых российскими властями мероприятиях.
Всего в рамках нового, 14-го пакета санкций в черный список могут внести 20 физлиц и 22 юридических лица. Среди них основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, бизнесмен Роман Троценко и президент "Балтики" Таймураз Боллоев. Также там могут оказаться главы российских военных заводов и чиновников.
Издание ранее сообщало, что государства ЕС планируют согласовать новый пакет санкций до саммита в конце месяца.
23:27:24 19-06-2024
смехота. ну поедет под своей фамилией и всё
07:50:51 20-06-2024
Во смелая, и на Запад не планирует