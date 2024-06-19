ЕС планирует ввести санкции против Полины Гагариной

Причиной могло стать ее участие в концертах, посвященных присоединению новых регионов к России

19 июня 2024, 20:45, ИА Амител

Полина Гагарина / Фото: социальные сети певицы

Евросоюз собирается ввести санкции в отношении певицы Полины Гагариной. Как сообщает EUobserver, причиной стало ее участие в концертах, посвященных присоединению новых регионов к России. Также в ЕС считают, что она получала доход от участия в спонсируемых российскими властями мероприятиях.

Всего в рамках нового, 14-го пакета санкций в черный список могут внести 20 физлиц и 22 юридических лица. Среди них основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, бизнесмен Роман Троценко и президент "Балтики" Таймураз Боллоев. Также там могут оказаться главы российских военных заводов и чиновников.

Издание ранее сообщало, что государства ЕС планируют согласовать новый пакет санкций до саммита в конце месяца.