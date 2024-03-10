Полина Гагарина объявила об уходе со сцены
Ее последний концерт пройдет 29 июня 2024 года в московских "Лужниках"
10 марта 2024, 10:56, ИА Амител
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Российская певица Полина Гагарина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает "КП".
"На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были", – сказала Гагарина.
Она добавила, что концерты, если они будут, станут подаваться в ином формате. По словам певицы, ей уже "пора".
Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских "Лужниках". Она заявила, что хотела бы, чтобы слушатели и зрители надолго запомнили это выступление, и пообещала обратиться к собравшимся с речью.
11:15:37 10-03-2024
По телеку сказали ,что она улетает из России в Лос-Анжелис . Ну и не беда ,она пела не так то.
12:24:58 10-03-2024
Да иди ты... Иди...
14:28:13 10-03-2024
Пугачева тоже уходила уходила пока сво не началась, так бы и не ушла... На эту уходящую посмотрим...
14:33:18 10-03-2024
и шамана с бузовой захвати
16:57:28 10-03-2024
Это та самая, которая является "доверенным лицом" подписавшего повышение пенсионного возраста?
11:47:31 11-03-2024
Слава Богу. Достала со своим нытьем в своих произведениях
23:05:27 13-03-2024
Гость (14:33:18 10-03-2024) и шамана с бузовой захвати... Не трогать Шамана!
11:22:15 16-03-2024
Слава богу, неужели больше не будет мелькать повсюду, Гагарина уже надоела до тошноты, я честно не помню ни одной ее песни (видать нечего там и помнить). Только бы не возвращалась, боюсь, что просто очередной пиар ход. Хотелось бы посмотреть на того, кто будет по ней "плакать".
11:42:38 16-03-2024
Никогда не любила Полину Гагарину, от слова совсем. Не голосовые данные, не репертуар не "цепляли". Не помню ни одной ее песни. Судя по комментариям из интернета, народ к ней любви не испытывал, бесила своим мельканием во всех программах. Пусть уходит спокойно, действительно, давно пора.