ЕС потребовал от Украины соблюдения демократических норм взамен на финпомощь
Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями
01 февраля 2024, 23:15, ИА Амител
Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права. Как сообщает РИА Новости, об этом следует из документа по итогам саммита сообщества, который прошел в Брюсселе.
"Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая <…> верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств", – говорится в документе.Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями.
Напомним, что ранее лидеры стран Евросоюза согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро на период до 2027 года.
08:44:08 02-02-2024
А что такое демократия.. одно ли это понятие в разных государствах?
08:46:17 02-02-2024
".. уважение прав человека и прав меньшинств.. " - авторы декларируют сами: меньшинства это не человеки! Или перевод такой..