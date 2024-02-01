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ЕС потребовал от Украины соблюдения демократических норм взамен на финпомощь

Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями

01 февраля 2024, 23:15, ИА Амител

Купюры евро / Фото: unsplash.com
Купюры евро / Фото: unsplash.com

Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права. Как сообщает РИА Новости, об этом следует из документа по итогам саммита сообщества, который прошел в Брюсселе.

"Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая <…> верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств", – говорится в документе.Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями.

Напомним, что ранее лидеры стран Евросоюза согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро на период до 2027 года.

Политика украина

Комментарии 2

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dok_CФ

08:44:08 02-02-2024

А что такое демократия.. одно ли это понятие в разных государствах?

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dok_CФ

08:46:17 02-02-2024

".. уважение прав человека и прав меньшинств.. " - авторы декларируют сами: меньшинства это не человеки! Или перевод такой..

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