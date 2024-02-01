ЕС потребовал от Украины соблюдения демократических норм взамен на финпомощь

Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями

01 февраля 2024, 23:15, ИА Амител

Купюры евро / Фото: unsplash.com

Евросоюз окажет финансовую помощь Украине при условии соблюдения демократических норм и верховенства права. Как сообщает РИА Новости, об этом следует из документа по итогам саммита сообщества, который прошел в Брюсселе.

"Предварительным условием поддержки Украины в рамках фонда будет соблюдение демократических механизмов, включая <…> верховенство закона, уважение прав человека и прав меньшинств", – говорится в документе.Предоставление средств также будет связано с соблюдением финансовых интересов Евросоюза, контролем за коррупцией и финансовыми нарушениями.

Напомним, что ранее лидеры стран Евросоюза согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро на период до 2027 года.