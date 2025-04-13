Еще 20 пожаров ликвидировали в Алтайском крае 13 апреля

МЧС вводит дополнительные меры для защиты территорий

13 апреля 2025, 19:59, ИА Амител

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

ГУ МЧС России по Алтайскому краю вводит дополнительные меры для защиты территорий от пожаров на фоне жары. Как сообщает пресс-центр ведомства, на 18:00 на территории края ликвидировали 125 пожаров, в том числе 89 возгораний сухой прошлогодней травы. Напомним, что на 15:00 сообщалось о 105 пожарах.

"Для стабилизации обстановки ГУ МЧС России по Алтайскому краю принимаются дополнительные меры, для защиты территорий выставляются временные противопожарные посты, в пожарно-спасательных отрядах введен резерв личного состава и техники в связи с большим количеством случаев горения сухой растительности", – заявили в управлении.

В частности, в Локтевском районе пожарно-спасательные части тушат горящую траву вдоль трассы К-26. Пожар удалось локализовать. Возле поселка Лесного Первомайского района огонь остановили пожарные на трех автоцистернах. Угрозы населенным пунктам нет.

"Ведется масштабная профилактическая работа, межведомственные группы с участием сотрудников МЧС России и полиции проводят рейды, выявляют нарушителей. Применяется беспилотная авиация. За сегодняшний день составлено 85 протоколов на нарушителей", – добавили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что с пятницы в регионе действует особый противопожарный режим. Он категорически запрещает использование открытого огня.