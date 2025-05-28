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В Алтайском крае Сбер увеличит число гостиничных номеров на 682

Всего банк собирается выделить на развитие туристической инфраструктуры 174,5 млрд рублей

28 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Номер отеля / Фото: unsplash.com / Vojtech Bruzek
Номер отеля / Фото: unsplash.com / Vojtech Bruzek

682 новых номера в гостиницах появится в Алтайском крае благодаря финансированию Сбера. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали в организации, всего Сбер собирается профинансировать строительство туристической инфраструктуры на 174,5 млрд рублей в рамках четвертого отбора в программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Кроме Алтая новые номера появятся в Краснодарском крае (всего – 2307), а также в Карелии (708 номеров).

Ранее при участии Сбера уже построили девять объектов на 1902 номера. Среди них – четыре четырехзвездочные и пять пятизвездочных гостиниц в Приморье, Татарстане, Иркутской и Ярославской областях, Адыгее и Краснодарском крае.

Алтайский край Туризм инвестиции

Комментарии 2

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Гость

08:42:43 28-05-2025

В Алтайском крае - это Белокуриха. Сбер даже в Барнауле не видит смысла строить гостиницы, не говоря уж о прочих окраинах. И сберовские гостиницы явно не для мест, которые почему то некоторыми местными считаются якобы курортами - типа Ярового или Завьялово. Местами отдыха их назвать можно. Ровно также как и домашний диван тоже место отдыха.

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Юрий

12:47:27 28-05-2025

Алтай место шикарное, природа как с открытки, а теперь ещё и с гостиницами получше станет. Сбер, конечно, красавцы, реально помогают развивать туризм!

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