В Алтайском крае Сбер увеличит число гостиничных номеров на 682

Всего банк собирается выделить на развитие туристической инфраструктуры 174,5 млрд рублей

28 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Номер отеля / Фото: unsplash.com / Vojtech Bruzek

682 новых номера в гостиницах появится в Алтайском крае благодаря финансированию Сбера. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.

Как рассказали в организации, всего Сбер собирается профинансировать строительство туристической инфраструктуры на 174,5 млрд рублей в рамках четвертого отбора в программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Кроме Алтая новые номера появятся в Краснодарском крае (всего – 2307), а также в Карелии (708 номеров).

Ранее при участии Сбера уже построили девять объектов на 1902 номера. Среди них – четыре четырехзвездочные и пять пятизвездочных гостиниц в Приморье, Татарстане, Иркутской и Ярославской областях, Адыгее и Краснодарском крае.