В Алтайском крае Сбер увеличит число гостиничных номеров на 682
Всего банк собирается выделить на развитие туристической инфраструктуры 174,5 млрд рублей
28 мая 2025, 08:00, ИА Амител
682 новых номера в гостиницах появится в Алтайском крае благодаря финансированию Сбера. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка.
Как рассказали в организации, всего Сбер собирается профинансировать строительство туристической инфраструктуры на 174,5 млрд рублей в рамках четвертого отбора в программу льготного кредитования национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Кроме Алтая новые номера появятся в Краснодарском крае (всего – 2307), а также в Карелии (708 номеров).
Ранее при участии Сбера уже построили девять объектов на 1902 номера. Среди них – четыре четырехзвездочные и пять пятизвездочных гостиниц в Приморье, Татарстане, Иркутской и Ярославской областях, Адыгее и Краснодарском крае.
08:42:43 28-05-2025
В Алтайском крае - это Белокуриха. Сбер даже в Барнауле не видит смысла строить гостиницы, не говоря уж о прочих окраинах. И сберовские гостиницы явно не для мест, которые почему то некоторыми местными считаются якобы курортами - типа Ярового или Завьялово. Местами отдыха их назвать можно. Ровно также как и домашний диван тоже место отдыха.
12:47:27 28-05-2025
Алтай место шикарное, природа как с открытки, а теперь ещё и с гостиницами получше станет. Сбер, конечно, красавцы, реально помогают развивать туризм!