Турпоток в Алтайский край может вырасти на 58% к 2030 году
Такую оценку возможностей региона при следовании межрегиональной схеме сделали эксперты
19 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Туристический поток в Алтайском крае может увеличиться на 58% к 2030 году, если власти субъекта будут следовать экспертным рекомендациям, представленным в межрегиональной схеме "Большой Алтай". Как сообщает "Банкфакс", ее утвердил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Большой Алтай" является межрегиональной стратегией развития туризма для Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. Разработка подобных положений ведется для регионов РФ, которые формируют макротерриторию, с акцентом на развитие туристических ресурсов и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Ключевые цели схем – оценка и развитие ресурсной базы туризма и прогнозирование объема турпотока.
В задачи плана при этом не входит комплексное развитие территорий. Кроме того, он не является схемой территориального планирования (СТП) и не относится к градостроительной документации, но может выступать базой создания или корректировки региональной стратегии развития туризма.
В "Большом Алтае" разработчики разделили территорию регионов по приоритетным видам туризма. По их оценке, Алтайский край наиболее привлекателен для оздоровительного, научно-познавательного и природно-экологического туризма, Республика Алтай – для природно-экологического туризма, а Кузбассу лучше концентрироваться на услугах промышленного, горнолыжного и природно-экологического отдыха. При этом сейчас по приезде путешественники сталкиваются с проблемами: сложная логистика, недостаток транспортной и спасательной инфраструктуры. Также гости региона выделяют ограниченные мощности электроснабжения и стоимость, низкий уровень газификации, нехватку комфортных отелей и турбаз, отсутствие дорожного сервиса вдоль трасс, недостаток квалифицированного персонала и прочее.
По этой причине авторы схемы решили акцентировать внимание на ряде мероприятий, которые заложены в программы социально-экономического развития регионов и могут улучшить ситуацию в туротрасли. Например, в Алтайском крае это крупные инвестиционные проекты: горнолыжный курорт "Новые вершины", развитие игорной зоны "Сибирская монета", возведение круглогодичного многофункционального комплекса в кластере "Белокуриха – Предгорье Алтая" и прочие.
В результате реализации проектов туристический поток "Большого Алтая" к 2030 году может увеличиться до 7,3 млн человек. Причем в Кузбасс приедут 2,7 млн человек, в Алтайский край – 2,52 млн гостей, а в Республику Алтай – 2,05 млн. Для сравнения: в 2024 году три региона посетили всего 4,39 млн туристов.
13:03:21 19-05-2025
А может и не вырасти
15:13:23 19-05-2025
Гость (13:03:21 19-05-2025) А может и не вырасти...
А оно надо?
13:13:28 19-05-2025
А к 60 му на 100
13:29:14 19-05-2025
тое пробки теперь будут не по 2 а по 5 часов! ураа!!!!
14:06:40 19-05-2025
Лучше бы он вырос ИЗ Барнаула. Какой процент населения АК может себе позволить съездить куда-либо за её пределы? Или хотя бы в Горный Алтай.
14:41:33 19-05-2025
Откройте заграницу - и в горном будет как пустынно и тихо раньше: козы, маралы, синяки.
14:43:02 19-05-2025
Фантазёры-балаболы
14:45:01 19-05-2025
Выехавшие на ПМЖ в другие регионы приедут навестить родственников. Всех посчитают как туристов. Чем больше уедет сейчас, тем больше туристов потом)))
19:27:35 19-05-2025
Это новость про перспективы под которые можно кредит получить, бюджет освоить. А в реальности турбазы сотнями сносят.
23:16:30 19-05-2025
Олег (19:27:35 19-05-2025) Это новость про перспективы под которые можно кредит получит... Миллионами же? Герман Оскарович лично шашкой?
12:33:39 20-05-2025
Мечты- мечты.