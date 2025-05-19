Турпоток в Алтайский край может вырасти на 58% к 2030 году

Такую оценку возможностей региона при следовании межрегиональной схеме сделали эксперты

19 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

Туристический поток в Алтайском крае может увеличиться на 58% к 2030 году, если власти субъекта будут следовать экспертным рекомендациям, представленным в межрегиональной схеме "Большой Алтай". Как сообщает "Банкфакс", ее утвердил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Большой Алтай" является межрегиональной стратегией развития туризма для Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. Разработка подобных положений ведется для регионов РФ, которые формируют макротерриторию, с акцентом на развитие туристических ресурсов и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Ключевые цели схем – оценка и развитие ресурсной базы туризма и прогнозирование объема турпотока.

В задачи плана при этом не входит комплексное развитие территорий. Кроме того, он не является схемой территориального планирования (СТП) и не относится к градостроительной документации, но может выступать базой создания или корректировки региональной стратегии развития туризма.

В "Большом Алтае" разработчики разделили территорию регионов по приоритетным видам туризма. По их оценке, Алтайский край наиболее привлекателен для оздоровительного, научно-познавательного и природно-экологического туризма, Республика Алтай – для природно-экологического туризма, а Кузбассу лучше концентрироваться на услугах промышленного, горнолыжного и природно-экологического отдыха. При этом сейчас по приезде путешественники сталкиваются с проблемами: сложная логистика, недостаток транспортной и спасательной инфраструктуры. Также гости региона выделяют ограниченные мощности электроснабжения и стоимость, низкий уровень газификации, нехватку комфортных отелей и турбаз, отсутствие дорожного сервиса вдоль трасс, недостаток квалифицированного персонала и прочее.

По этой причине авторы схемы решили акцентировать внимание на ряде мероприятий, которые заложены в программы социально-экономического развития регионов и могут улучшить ситуацию в туротрасли. Например, в Алтайском крае это крупные инвестиционные проекты: горнолыжный курорт "Новые вершины", развитие игорной зоны "Сибирская монета", возведение круглогодичного многофункционального комплекса в кластере "Белокуриха – Предгорье Алтая" и прочие.

В результате реализации проектов туристический поток "Большого Алтая" к 2030 году может увеличиться до 7,3 млн человек. Причем в Кузбасс приедут 2,7 млн человек, в Алтайский край – 2,52 млн гостей, а в Республику Алтай – 2,05 млн. Для сравнения: в 2024 году три региона посетили всего 4,39 млн туристов.