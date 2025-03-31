Еще четыре алтайских предприятия присоединились к проекту "Производительность труда"
Это позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и внедрить культуру постоянных улучшений
31 марта 2025, 15:00, ИА Амител
В марте эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда при поддержке Минэкономразвития региона провели серию очных отборов четырех крупных алтайских предприятий: "АмФуд", "Горизонт", "Алтайские моторы" и "ЛТБ". Все они подали заявки на участие в федпроекте "Производительность труда", который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".
Что дает участие в проекте?
Проект ориентирован на комплексную поддержку производственных компаний. Основная цель – помочь предприятиям оптимизировать ключевые бизнес-процессы, устранить потери, повысить производительность труда без дополнительных инвестиций.
Речь идет не просто об экономии времени или ресурсов – это системная трансформация, внедрение культуры постоянных улучшений.
Эксперты РЦК провели для руководства и будущих участников презентации, в которых подробно рассказали о задачах проекта, инструментах "бережливого производства" и примерах успешных преобразований на других площадках Алтайского края.
Руководители компаний не только выразили заинтересованность в проекте, но и организовали ознакомительные экскурсии по своим производственным объектам.
Это позволило экспертам РЦК на месте оценить существующие процессы, выявить потенциально узкие места и определить направления, где возможно внедрение изменений.
Стороны оформили необходимые документы, официально подтверждающие готовность предприятий к старту в программе.
"Процесс отбора предприятий для участия в проекте по повышению производительности труда набирает обороты в Алтайском крае. В марте к проекту присоединилась первая международная логистическая компания, работающая на рынке транспортно-логистических услуг", – отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.
Кто вступил в проект?
Как упоминали ранее, это четыре алтайских предприятия:
- ООО "АмФуд" – специализируется на выпуске различных продуктов, включая закуски из бобовых, имитированную икру, а также салаты из морской капусты и папоротника;
- ООО "Горизонт" – занимается переработкой крупного рогатого скота и свиней, закупаемых в Сибирском федеральном округе. Готовую продукцию компания выпускает под торговой маркой "Алейский мясокомбинат";
- ООО "ЛТБ" – международная логистическая компания, предлагает полный спектр транспортных услуг: автомобильные и железнодорожные перевозки, морскую и контейнерную перевозку, складирование, таможенную очистку и страхование грузов;
- ООО "Алтайские моторы" – предприятие, специализирующееся на выпуске блок-контейнерных дизельных электростанций. Оборудование используют в энергетике, строительстве и на удаленных объектах.
Принять участие в проекте могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.
Напомним, с 7 по 11 апреля 2025 года в Томске состоится Сибирский форум по производительности труда, на котором соберутся ведущие эксперты отрасли из России и других стран. Участники обсудят передовой опыт внедрения бережливого производства, цифровизации процессов и устойчивого развития промышленных предприятий. Мероприятие станет площадкой не только для обмена знаниями и практиками, но и для выстраивания горизонтальных связей между регионами, компаниями и профильными институтами развития.
Фото: freepik.com
15:24:33 31-03-2025
Как замучили всех этой идеей бережливого производства. Есть ли толк от нее? Вместо закупок нормальных расходников, рабочего оборудования, носятся с 5s. Как будто голыми руками в идеальном порядке можно улучшить производство. Не стойте иллюзий, шаманство без вложений не прокатит.
16:03:25 31-03-2025
Гость (15:24:33 31-03-2025) Как замучили всех этой идеей бережливого производства. Есть ... во во. работал на таком предприятии, где до абсурдо дошло, ключи гаечные отрезали. 17/19, если 19 не используется то чикрыг.... что за бережливость, если портят инструмент. тьфу
16:11:26 31-03-2025
Гость (16:03:25 31-03-2025) во во. работал на таком предприятии, где до абсурдо дошло, к... А ведь могли просто заменить на рожково-накидные на 17 или взять трещетки с головками на 17... А 17/19 продать. Но это поколение мамкиных работников. Они через одного не знают с какой стороны за молоток браться... А уж открутить гайку на 8 при наличии только ключа рожкового на 10 и плоской отвертки... У них уши отвалятся. Потому что ниточка их соединяющая перегреется и лопнет... За то корочек о повышении всяких разных квалификаций целая куча. Не один туалет обклеили.
16:19:46 31-03-2025
Гость (16:03:25 31-03-2025) во во. работал на таком предприятии, где до абсурдо дошло, к... экономия рубль, потери - тыщя.
зато модно инклюзивно и экологогигиенично.