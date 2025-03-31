Еще четыре алтайских предприятия присоединились к проекту "Производительность труда"

Это позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и внедрить культуру постоянных улучшений

31 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Повышение производительности / Фото: freepik.com

В марте эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда при поддержке Минэкономразвития региона провели серию очных отборов четырех крупных алтайских предприятий: "АмФуд", "Горизонт", "Алтайские моторы" и "ЛТБ". Все они подали заявки на участие в федпроекте "Производительность труда", который реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентоспособная экономика".

Что дает участие в проекте?

Проект ориентирован на комплексную поддержку производственных компаний. Основная цель – помочь предприятиям оптимизировать ключевые бизнес-процессы, устранить потери, повысить производительность труда без дополнительных инвестиций.

Речь идет не просто об экономии времени или ресурсов – это системная трансформация, внедрение культуры постоянных улучшений.

Эксперты РЦК провели для руководства и будущих участников презентации, в которых подробно рассказали о задачах проекта, инструментах "бережливого производства" и примерах успешных преобразований на других площадках Алтайского края.

Руководители компаний не только выразили заинтересованность в проекте, но и организовали ознакомительные экскурсии по своим производственным объектам.

Это позволило экспертам РЦК на месте оценить существующие процессы, выявить потенциально узкие места и определить направления, где возможно внедрение изменений.

Стороны оформили необходимые документы, официально подтверждающие готовность предприятий к старту в программе.

"Процесс отбора предприятий для участия в проекте по повышению производительности труда набирает обороты в Алтайском крае. В марте к проекту присоединилась первая международная логистическая компания, работающая на рынке транспортно-логистических услуг", – отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Кто вступил в проект?

Как упоминали ранее, это четыре алтайских предприятия:

ООО "АмФуд " – специализируется на выпуске различных продуктов, включая закуски из бобовых, имитированную икру, а также салаты из морской капусты и папоротника;

" – специализируется на выпуске различных продуктов, включая закуски из бобовых, имитированную икру, а также салаты из морской капусты и папоротника; ООО "Горизонт" – занимается переработкой крупного рогатого скота и свиней, закупаемых в Сибирском федеральном округе. Готовую продукцию компания выпускает под торговой маркой "Алейский мясокомбинат";

– занимается переработкой крупного рогатого скота и свиней, закупаемых в Сибирском федеральном округе. Готовую продукцию компания выпускает под торговой маркой "Алейский мясокомбинат"; ООО "ЛТБ" – международная логистическая компания, предлагает полный спектр транспортных услуг: автомобильные и железнодорожные перевозки, морскую и контейнерную перевозку, складирование, таможенную очистку и страхование грузов;

– международная логистическая компания, предлагает полный спектр транспортных услуг: автомобильные и железнодорожные перевозки, морскую и контейнерную перевозку, складирование, таможенную очистку и страхование грузов; ООО "Алтайские моторы" – предприятие, специализирующееся на выпуске блок-контейнерных дизельных электростанций. Оборудование используют в энергетике, строительстве и на удаленных объектах.

Принять участие в проекте могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей ). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Напомним, с 7 по 11 апреля 2025 года в Томске состоится Сибирский форум по производительности труда, на котором соберутся ведущие эксперты отрасли из России и других стран. Участники обсудят передовой опыт внедрения бережливого производства, цифровизации процессов и устойчивого развития промышленных предприятий. Мероприятие станет площадкой не только для обмена знаниями и практиками, но и для выстраивания горизонтальных связей между регионами, компаниями и профильными институтами развития.

Фото: freepik.com