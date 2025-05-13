Еще два алтайских предприятия повысят эффективность с помощью "Производительности труда"

"Тонар плюс" и "Энерготех" присоединились к федеральному проекту

13 мая 2025, 13:10, ИА Амител

Национальные проекты России / Фото: ackr22.ru

В Алтайском крае еще два промышленных предприятия присоединились к реализации федерального проекта "Производительность труда", который входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Основная цель – повысить эффективность работы и внедрить бережливые технологии на производстве, то есть научиться работать быстрее, качественнее и с меньшими затратами.

Компания "Тонар плюс" начнет внедрение нововведений совместно со специалистами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. А завод "Энерготех" будет работать с Региональным центром компетенций Алтайского края. Центры сопровождают предприятия с самого начала: помогают выстроить процесс, организовать обучение персонала, наладить внутренние процессы.

Кроме того, обе компании получат доступ к специальной онлайн-платформе производительность.рф – это обучающий сайт, где размещены подробные материалы по внедрению бережливого производства, а также примеры успешного опыта других предприятий в разных отраслях.

"Нужно отметить, что сейчас участниками федерального проекта являются 99 алтайских компаний", – подчеркнул заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития Министерства экономического развития Алтайского края Александр Косарев.

Он добавил, что к концу года к проекту планируют подключить еще несколько предприятий, и призвал все заинтересованные организации подавать заявки на участие.

"Завод Энерготех" – производитель деревообрабатывающего оборудования, работает под брендами "Алтай 3" и "Триумф". Завод выпускает ленточные пилорамы, лесопильные линии, заточные станки и другое оборудование. Он стал участником третьей волны реализации федпроекта "Производительность труда" в регионе.



"Тонар плюс" – производитель товаров для активного отдыха: охоты, рыбалки и туризма. Компания выпускает продукцию под известными торговыми марками "Тонар", Helios*, Nisus*, Premier fishing*. Всего в ассортименте более 3000 позиций. С запуском проекта "Тонар плюс" станет четвертым предприятием края, подключенным к федеральному управлению в рамках "Производительности труда".

Как ранее сообщал amic.ru, минувшей зимой обучение бережливым технологиям прошли сотрудники компании "Агро-Восточный". Начали с курса по охране труда, затем изучили ремонт и обслуживание сельхозтехники, прошли курс по оказанию первой помощи. Завершили обучение темой работы с прицепными орудиями, сделав акцент на подготовке полей к посеву. Специалисты начали внедрять полученные знания с наступлением нового полевого сезона. По словам директора компании Евгения Малышева, программа уже дала заметный результат.

Принять участие в проекте "Производительность труда" могут компании, работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, если их годовая выручка составляет от 400 млн рублей (для туристической отрасли – от 180 млн рублей). Заявки на участие принимают на сайте производительность.рф, а также по телефонам: +7 (3852) 20-65-39 , 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

*Helios ("Гелиос"); Nisus ("Нисус"); Premier fishing ("Премьер фишинг")