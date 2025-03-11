Еще два московских аэропорта ограничили полеты из-за массированной атаки БПЛА
Такие меры приняли в воздушных гаванях Шереметьево и Внуково
11 марта 2025, 12:05, ИА Амител
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Шереметьево. <...> Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково", – говорится в сообщении.
Ранее под ограничения попали воздушные гавани Домодедово и Жуковский.
По данным Shot, в ночь на 11 марта атаковали Москву и области РФ более 60 БПЛА. Несколько жилых домов получили повреждения.
Позже стало известно, что в результате массированной атаки в Подмосковье погиб один человек, сообщает ТАСС.
"На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедове (село Ям)", – приводит агентство слова губернатора региона Андрея Воробьева.
12:11:26 11-03-2025
Все бпла уничтожены системой пво, однако обломки, как всегда упали и повредили и убили.
Но ни в коем случае не бпла. Обломки.
Долго эта хрень еще будет продолжаться то?
12:28:45 11-03-2025
Гость (12:11:26 11-03-2025) Все бпла уничтожены системой пво, однако обломки, как всегда... Здесь наоборот, обломки ни куда не попали, учитывая частоту застройки и плотность населения. А обломки обычно на нефтебазы и заводы падают.
Интересно, что будет когда целый долетит
13:14:01 11-03-2025
Гость (12:11:26 11-03-2025) Все бпла уничтожены системой пво, однако обломки, как всегда... Долго эта хрень еще будет продолжаться то? --- Англия с Францией воевали 132 года
12:13:04 11-03-2025
Всего то нужно было извиниться перед Трампом и тут же БПЛА полетели "нах Москау" .