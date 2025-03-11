Еще два московских аэропорта ограничили полеты из-за массированной атаки БПЛА

Такие меры приняли в воздушных гаванях Шереметьево и Внуково

11 марта 2025, 12:05, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Шереметьево. <...> Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково", – говорится в сообщении.

Ранее под ограничения попали воздушные гавани Домодедово и Жуковский.

По данным Shot, в ночь на 11 марта атаковали Москву и области РФ более 60 БПЛА. Несколько жилых домов получили повреждения.

Позже стало известно, что в результате массированной атаки в Подмосковье погиб один человек, сообщает ТАСС.