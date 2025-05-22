Еще два очага внутреннего горения ликвидировали на бийском мусорном полигоне
Открытые очаги отсутствуют
22 мая 2025, 16:40, ИА Амител
Работы на бийском мусорном полигоне по тушению тлеющего мусора продолжаются. Как сообщает пресс-служба администрации города, на площади 350 квадратных метров ликвидированы два внутренних очага, а на площади 150 квадратных метров ликвидируют мелкие высокотемпературные очаги.
Открытые очаги горения отсутствуют. Рабочими ведется подвоз глины, засыпаются источники внутреннего тления. Белые испарения с полигона характерны для глубинного тления в жаркую погоду. Выраженный белый оттенок свидетельствует о насыщении верхних слоев влагой.
"Если бы на полигоне был пожар, как сообщают ряд источников, над ним были бы клубы непрозрачного черно-серого дыма. По аналогии с бытовыми пожарами: есть огонь – дым черный, огонь потушен – дымка и испарение влаги при проливке", – отметил представитель полигона.
Сейчас на полигоне работают четыре бульдозера, экскаватор, два погрузчика, семь самосвалов и автоцистерна.
16:55:56 22-05-2025
Так дым или туман?