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Власти опровергли сообщения, что причиной утренних аварий под Бийском стал дым

В действительности трассу затянул обычный туман

20 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru
Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Надзорные органы Алтайского края опровергли информацию об утреннем задымлении на трассе вблизи Бийска, которое якобы стало причиной нескольких ДТП. Ряд СМИ сообщили, что дым от горящего мусорного полигона затянул трассу – на самом деле это был обычный туман.

В администрации Бийска подчеркнули, что на 19 мая на полигоне удалось локализовать тлеющие очаги. 20 мая крупное задымление и горение отсутствовали. Работы на месте продолжаются. При анализе проб воздуха специалистами зафиксировано умеренное повышение концентрации оксида углерода, в пределах ПДК. Работы контролируются надзорными и правоохранительными органами.

Напомним, что за утро 20 мая на федеральной трассе под Бийском произошло по меньшей мере четыре аварии. В одной из них пострадал 54-летний мужчина. Утром Алтайская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными из-за плохой видимости на Чуйском тракте – в районе поселка Заря Бийского района, с 340-го по 344-й километр.

Бийск ДТП

Комментарии 7

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Гость

17:43:30 20-05-2025

Главное снять с себя отвественность, опят погода "виновата"🙄- это в стиле администрации

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Гость

19:47:01 20-05-2025

несоблюдение дистанции и неумение выбрать скоростной режим. Плюс некоторые дятлы стесняются аварийкой в тумане пользоваться

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Гость

08:02:59 21-05-2025

Гость (19:47:01 20-05-2025) несоблюдение дистанции и неумение выбрать скоростной режим. ... Это ж откуда такое ценное мнение про аварийку? Статью ПДД напишите? А так то для тумана есть задние противотуманные фонари и ПТФ спереди.

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Гость

17:57:05 20-05-2025

А почему тогда гарью воняет в городе?😳
Тоже- туман🙄

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Гость

18:01:57 20-05-2025

Не вижу не еду.

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Гость

01:30:35 21-05-2025

туман, так воняющий гарью, что окно не открыть....нуну

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Гость

07:38:26 21-05-2025

Какая разница дым или туман, причина - дураки на дороге.

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