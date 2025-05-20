Власти опровергли сообщения, что причиной утренних аварий под Бийском стал дым

В действительности трассу затянул обычный туман

20 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Туман в Барнауле / Фото: amic.ru

Надзорные органы Алтайского края опровергли информацию об утреннем задымлении на трассе вблизи Бийска, которое якобы стало причиной нескольких ДТП. Ряд СМИ сообщили, что дым от горящего мусорного полигона затянул трассу – на самом деле это был обычный туман.

В администрации Бийска подчеркнули, что на 19 мая на полигоне удалось локализовать тлеющие очаги. 20 мая крупное задымление и горение отсутствовали. Работы на месте продолжаются. При анализе проб воздуха специалистами зафиксировано умеренное повышение концентрации оксида углерода, в пределах ПДК. Работы контролируются надзорными и правоохранительными органами.

Напомним, что за утро 20 мая на федеральной трассе под Бийском произошло по меньшей мере четыре аварии. В одной из них пострадал 54-летний мужчина. Утром Алтайская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными из-за плохой видимости на Чуйском тракте – в районе поселка Заря Бийского района, с 340-го по 344-й километр.