Власти опровергли сообщения, что причиной утренних аварий под Бийском стал дым
В действительности трассу затянул обычный туман
20 мая 2025, 17:45, ИА Амител
Надзорные органы Алтайского края опровергли информацию об утреннем задымлении на трассе вблизи Бийска, которое якобы стало причиной нескольких ДТП. Ряд СМИ сообщили, что дым от горящего мусорного полигона затянул трассу – на самом деле это был обычный туман.
В администрации Бийска подчеркнули, что на 19 мая на полигоне удалось локализовать тлеющие очаги. 20 мая крупное задымление и горение отсутствовали. Работы на месте продолжаются. При анализе проб воздуха специалистами зафиксировано умеренное повышение концентрации оксида углерода, в пределах ПДК. Работы контролируются надзорными и правоохранительными органами.
Напомним, что за утро 20 мая на федеральной трассе под Бийском произошло по меньшей мере четыре аварии. В одной из них пострадал 54-летний мужчина. Утром Алтайская Госавтоинспекция призвала водителей быть осторожными из-за плохой видимости на Чуйском тракте – в районе поселка Заря Бийского района, с 340-го по 344-й километр.
17:43:30 20-05-2025
Главное снять с себя отвественность, опят погода "виновата"🙄- это в стиле администрации
19:47:01 20-05-2025
несоблюдение дистанции и неумение выбрать скоростной режим. Плюс некоторые дятлы стесняются аварийкой в тумане пользоваться
08:02:59 21-05-2025
Гость (19:47:01 20-05-2025) несоблюдение дистанции и неумение выбрать скоростной режим. ... Это ж откуда такое ценное мнение про аварийку? Статью ПДД напишите? А так то для тумана есть задние противотуманные фонари и ПТФ спереди.
17:57:05 20-05-2025
А почему тогда гарью воняет в городе?😳
Тоже- туман🙄
18:01:57 20-05-2025
Не вижу не еду.
01:30:35 21-05-2025
туман, так воняющий гарью, что окно не открыть....нуну
07:38:26 21-05-2025
Какая разница дым или туман, причина - дураки на дороге.