Еще два трамвая капитально отремонтировали в Барнауле
В рамках программы капитально-восстановительного ремонта в городе модернизировали уже 20 вагонов
02 декабря 2024, 12:45, ИА Амител
Еще два трамвайных вагона в Барнауле прошли капитально-восстановительный ремонт. Об этом сообщили в мэрии.
"Трамваи стали 19-м и 20-м вагонами, которые восстановили благодаря программе. В рамках капитально-восстановительного ремонта в вагонах полностью заменили внутреннюю и внешнюю обшивку кузовов, электропроводку, настил полов, освещение и сиденья салонов. Помимо этого, установили электронные маршрутные указатели", – поделились подробностями в городской администрации.
В вагонах капитально отремонтировали ходовую часть, тормозные устройства и тяговые электродвигатели, а также модернизировали силовое электрооборудование: это позволяет сэкономить до 50% электроэнергии.
Трамваи выйдут на линию после пусконаладочных работ.
Программа капитально-восстановительного ремонта трамваев реализуется с 2019 года на базе МУП "Горэлектротранс". В ее рамках на ремонт вагонов потратили уже более 100 млн рублей.
13:32:11 02-12-2024
сиденья эти холодные Пластик нагревается как голое железо
13:38:35 02-12-2024
Гость (13:32:11 02-12-2024) сиденья эти холодные Пластик нагревается как голое железо ... Зимой можно проморозить фертильных бабёнок насквозь, ребёнков не смогут рожать
13:43:00 02-12-2024
Гость (13:32:11 02-12-2024) сиденья эти холодные Пластик нагревается как голое железо ...
Всё равно гораздо лучше, чем Гранит от Отмашкина
14:20:06 02-12-2024
Гость (13:43:00 02-12-2024) Всё равно гораздо лучше, чем Гранит от Отмашкина... На каком основании следует такой вывод?
14:05:27 02-12-2024
Гость (13:32:11 02-12-2024) сиденья эти холодные Пластик нагревается как голое железо ... Без штанов не садитесь.
14:25:32 02-12-2024
Гость (14:05:27 02-12-2024) Без штанов не садитесь.... Вы в трамваях ездили когда-нибудь? Многих там видели зимой без штанов?
13:40:53 02-12-2024
Хорошо. Даёшь больше модернизаций трамваёв!
14:11:50 02-12-2024
Молодца
14:24:19 02-12-2024
Корпуса у них вечные, стеклопластик. Менять обшивку и техническую часть, будут ходить дольше новых и кратно дешевле обойдется. А сиденья подогревать надо, тренд на увеличение рождаемости поддерживать.
14:28:15 02-12-2024
Белорусские трамваи? Ведь немалые деньги за них потрачено.
14:28:37 02-12-2024
А че чехи еще поставляют запчасти? это же враги натовские
14:42:55 02-12-2024
Вот на что надо было тратить деньги -на восстановление собственных трамваев.А не на покупку этого недоработанного сырья.И проблема парка трамваев решалась бы безоговорочно.С гораздо меньшими затратами.
14:44:15 02-12-2024
А что у чехов старые линии по производству старых моделей трамвая нельзя купить и поставить на механическом заводе что ли? Им выгодно будет продать а нам выгодно купить и гнать новые трамваи старых моделей. Они очень подходят и под климат и клиренс высокий имеют
14:45:14 02-12-2024
Недавно попалось видео из Праги. Там ходят точно такие же трамвайчики, как в Барнауле. Что внутри, не показывали. Конечно, чем больше трамваев на ходу, тем лучше. Если подогрев сидений сложная штука, хорошо бы сидушки сделать матерчатые с поролоном внутри. А если бы в вагонах как-то модернизировали ступеньки, чтобы пожилые и дети могли тоже забираться, то цены бы трамвайчикам не было! Есть же какие-то выдвижные конструкции в некоторых заграничных автобусах, но в Барнауле пока не видно.
15:47:52 02-12-2024
Чучмек (14:20:06 02-12-2024) На каком основании следует такой вывод?... отмывания денег
16:11:48 02-12-2024
Так это и раньше делалось пара вагонов в месяц на ТО на ВРМ загонялась им телеги менялись двери варились полы новой резиной покрывались и т. д. и в конце две тётки с кисточками все красили. Получалось что вагон раз в пять лет там обновлялся. Что из этого достижение делать. Что там со свеже сделаным вагононом крылья приделали?или ещё техосмотр год - два ждать.
18:36:02 02-12-2024
Молодцы, Татры лучшие трамваи, и в Барнауле отличный опыт их ремонта и восстановления практически из праха. Вот это истинное импортозамещение.