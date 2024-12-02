Еще два трамвая капитально отремонтировали в Барнауле

В рамках программы капитально-восстановительного ремонта в городе модернизировали уже 20 вагонов

02 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Еще два трамвайных вагона в Барнауле прошли капитально-восстановительный ремонт. Об этом сообщили в мэрии.

"Трамваи стали 19-м и 20-м вагонами, которые восстановили благодаря программе. В рамках капитально-восстановительного ремонта в вагонах полностью заменили внутреннюю и внешнюю обшивку кузовов, электропроводку, настил полов, освещение и сиденья салонов. Помимо этого, установили электронные маршрутные указатели", – поделились подробностями в городской администрации.

В вагонах капитально отремонтировали ходовую часть, тормозные устройства и тяговые электродвигатели, а также модернизировали силовое электрооборудование: это позволяет сэкономить до 50% электроэнергии.

Трамваи выйдут на линию после пусконаладочных работ.

Программа капитально-восстановительного ремонта трамваев реализуется с 2019 года на базе МУП "Горэлектротранс". В ее рамках на ремонт вагонов потратили уже более 100 млн рублей.