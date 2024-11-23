Как на Алтае решают проблемы с общественным транспортом и какие автобусы купили

Губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии рассказал о новых трамваях и автобусах

23 ноября 2024, 07:25, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители нескольких районов Алтайского края в ходе прямой линии с губернатором Виктором Томенко, прошедшей 21 ноября, пожаловались на отсутствие автобусных маршрутов между селами. Люди не имеют возможности съездить в райцентр в поликлинику, аптеку или в магазин, а таксисты берут за свои услуги очень большие деньги. Особенно поездки за несколько тысяч рублей становятся не по карману пенсионерам. Виктор Томенко считает, что данная проблема очень острая для Алтайского края, но за последние годы власти сделали несколько важных шагов для ее решения. Рассказываем, какие именно.

"Будем продолжать помогать муниципалитетам"

Вопросы об отсутствии автобусных маршрутов внутри районов в ходе прямой линии прозвучали из разных уголков края. В каждом обращении был единый посыл: доехать из небольшой деревни в райцентр невозможно: автобусных маршрутов не существует уже много лет, а заказывать каждый раз такси очень дорого.

"Помогите, Виктор Петрович", – обратилась к губернатору в ходе прямой линии пенсионерка из Петропавловского района.

Губернатор Алтайского края сообщил, что в регионе действуют межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты. Первых в регионе 231. Около 800 автобусов курсируют между районами и городами Алтайского края. Перевозчиков определяет Министерство транспорта региона в ходе открытых конкурсов. При этом в настоящее время на нескольких маршрутах до сих пор не найдены подрядчики.

Что касается перевозок внутри муниципалитетов, то сейчас в Алтайском крае работает 223 маршрута, 55 из них восстановили недавно. Виктор Томенко напомнил, что для этого приобрели новые автобусы. Кроме этого, власти закупили трамваи для Барнаула и троллейбусы для Рубцовска. Губернатор пообещал жителям, что развитие перевозок между небольшими селами будет продолжено и в будущем.

"Будем продолжать помогать муниципалитетам, создавать условия для перевозчиков, стараться попадать в федеральные госпрограммы, где есть возможность получить транспорт, закрыть потребности и рассчитываться в течение многих лет", – подчеркнул Виктор Томенко.

Какие автобусы, трамваи и троллейбусы купили за последние годы?

В 2021 году из средств краевого бюджета выделили 500 миллионов рублей на покупку новеньких автобусов для муниципалитетов. На эти средства власти приобрели 193 "Газели" и ПАЗика. Это беспрецедентная сумма за последние годы, предоставленная регионом на обновление общественного транспорта. Вся техника новая, ее изготовили на заводах специально по заказу Алтайского края. Машины получили 56 муниципалитетов края, в основном – села. Большинство новых автобусов являются низкопольными и перевозят, в том числе, людей с ограниченными возможностями. Благодаря краевой поддержке удалось наладить сообщение между селами, куда раньше можно было добраться либо на такси, либо на личном транспорте.

Кроме того, в 2023 году Барнаул получил грандиозный "подарок" от правительства края. Десять новых трамваев начали курсировать по краевой столице. На их покупку потратили более 700 миллионов рублей. Вагоны оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформатором с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями, видеокамерами обзора салона и электронными информационными табло.

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко/Фото: Антон Червяков

Также несколько новых троллейбусов приобрели для Рубцовска.

В 2024 году краевые власти закупили 65 новых автобусов для муниципалитетов за средства казначейского кредита. 24 единицы техники поступили в Алейск, Заринск, Славгород, в Каменский, Локтевский и Змеиногорский районы. 41 новый автобус, вместимостью до 100 человек, купили для Барнаула. Они уже полгода курсируют по маршрутам № 1 и № 10 и пользуются большой популярностью у жителей краевой столицы.

Планируется ли продолжать обновлять общественный транспорт в крае?

До конца этого года пять новых троллейбусов должны прийти в Барнаул. На их приобретение из краевого бюджета выделили 126,2 миллиона рублей. Решение о закупке новой техники принял губернатор региона Виктор Томенко. В итоге с 2021 года на Алтае закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей.

В ходе прямой линии губернатор сообщил, что работа по обновлению парка общественного транспорта обязательно будет продолжена в будущем. Однако все будет зависеть от финансирования.