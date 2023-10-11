Еще два землетрясения произошло в Афганистане
На прошлой неделе в результате мощных толчков жертвами стали более 2 тыс. человек
11 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Афганистане произошло два землетрясения, сообщает Пятый канал.
Сейсмособытия зарегистрировали в среду в провинции Герат. Магнитуда первого составила 6,3, второго – 5,0. Очаг находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах и разрушениях пока нет.
Напомним, 7 октября в Афганистане также случились два землетрясения на западе страны, жертвами которых стали более 2,4 тыс. человек.
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В Барнауле сильного землетрясения не будет, под городом 200 м подушка из осадочных пород и от эпицентров далеко. А вот Белокурихам, Горно-Алтайскам и прочим райцентрам РА может сильно прилететь. Когда-то неизбежно все равно так будет.