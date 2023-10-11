Еще два землетрясения произошло в Афганистане

На прошлой неделе в результате мощных толчков жертвами стали более 2 тыс. человек

11 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Афганистане произошло два землетрясения, сообщает Пятый канал.

Сейсмособытия зарегистрировали в среду в провинции Герат. Магнитуда первого составила 6,3, второго – 5,0. Очаг находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, 7 октября в Афганистане также случились два землетрясения на западе страны, жертвами которых стали более 2,4 тыс. человек.