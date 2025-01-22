Еще две алтайские трассы перекрыли для грузовиков и автобусов
Также продолжают действовать ранее введенные ограничения на участке дороги от Крутихи до Славгорода
22 января 2025, 13:07, ИА Амител
В Алтайском крае из-за метели перекрыли региональную дорогу / Фото: amic.ru
На двух дорогах регионального значения закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает региональный Минтранс.
В связи с ухудшением погодных условий автобусы и большегрузы не смогут передвигаться по следующим трассам:
- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород от села Баево до села Нижняя Суетка;
- от поселка Благовещенка до села Нижняя Суетка.
Также ограничение для данных видов транспорта по-прежнему действует на участке дороги от Крутихи до Славгорода.
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