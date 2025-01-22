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Еще две алтайские трассы перекрыли для грузовиков и автобусов

Также продолжают действовать ранее введенные ограничения на участке дороги от Крутихи до Славгорода

22 января 2025, 13:07, ИА Амител

В Алтайском крае из-за метели перекрыли региональную дорогу / Фото: amic.ru
В Алтайском крае из-за метели перекрыли региональную дорогу / Фото: amic.ru

На двух дорогах регионального значения закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает региональный Минтранс.

В связи с ухудшением погодных условий автобусы и большегрузы не смогут передвигаться по следующим трассам:

  • Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород от села Баево до села Нижняя Суетка;
  • от поселка Благовещенка до села Нижняя Суетка.

Также ограничение для данных видов транспорта по-прежнему действует на участке дороги от Крутихи до Славгорода.

Алтайский край

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