Еще две алтайские трассы перекрыли для грузовиков и автобусов

Также продолжают действовать ранее введенные ограничения на участке дороги от Крутихи до Славгорода

22 января 2025, 13:07, ИА Амител

В Алтайском крае из-за метели перекрыли региональную дорогу / Фото: amic.ru

На двух дорогах регионального значения закрыли движение для грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает региональный Минтранс.

В связи с ухудшением погодных условий автобусы и большегрузы не смогут передвигаться по следующим трассам:

Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород от села Баево до села Нижняя Суетка;

от поселка Благовещенка до села Нижняя Суетка.

Также ограничение для данных видов транспорта по-прежнему действует на участке дороги от Крутихи до Славгорода.