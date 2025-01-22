В Алтайском крае ограничили движение автобусов и грузовиков от Крутихи до Славгорода
Причина — метель и сильный ветер
22 января 2025, 10:50, ИА Амител
Фото: Julian Wirth / unsplash.com
В Алтайском крае ограничили движение автобусов и большегрузов по трассе К-08 от Крутихи до Славгорода, сообщили в Минтрансе региона.
Из-за метели и сильного шквалистого ветра на дороге плохая видимость.
Водителей просят воздержаться от поездок и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.
Для получения помощи и информации о состоянии проезда можно обратиться по номерам телефонов дежурных служб:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;
- дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;
- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе также ожидаются осадки.
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