В Алтайском крае ограничили движение автобусов и грузовиков от Крутихи до Славгорода

Причина — метель и сильный ветер

22 января 2025, 10:50, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

В Алтайском крае ограничили движение автобусов и большегрузов по трассе К-08 от Крутихи до Славгорода, сообщили в Минтрансе региона.

Из-за метели и сильного шквалистого ветра на дороге плохая видимость.

Водителей просят воздержаться от поездок и выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

Для получения помощи и информации о состоянии проезда можно обратиться по номерам телефонов дежурных служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

+7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169; дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

+7 (3852) 63-14-59; дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

+7 (3852) 20-26-72; дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

21 января в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе также ожидаются осадки.