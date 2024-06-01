Еще две мощные вспышки произошли на Солнце

Оба события случились за полдня

01 июня 2024, 20:45, ИА Амител

Солнце 1 июня 2024 года / Фото: xras.ru

Две мощные вспышки произошло на Солнце 1 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Обе вспышки отмечены на нижней границе максимального балла X. Пик первой пришелся почти точно на час ночи по московскому времени (X1.1), вторая зарегистрирована в 11:48 мск (X1.4).

Эти события не стали особо примечательными и были короткими – с быстрой фазой роста и почти такой же быстрой фазой спада. Так что, по предварительным расчетам, никаких последствий для Земли они не создадут.

Также отметили, что эти вспышки произошли в области 3697, которая все ближе подбирается к линии Солнце – Земля, а энергия в ней так и не заканчивается.