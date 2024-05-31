К Земле идет выброс плазмы. Когда начнется магнитная буря и какой будет ее мощность?
Ученые прогнозируют не только бурю, но и полярные сияния
31 мая 2024, 11:20, ИА Амител
Модель распространения выброса массы / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Выброс плазмы от мощной вспышки на Солнце, которая произошла 30 мая, вероятнее всего, "зацепит" Землю. Такой вывод сделали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В ближайшее время специалисты прогнозируют не только затяжную магнитную бурю, но и полярные сияния.
О том, во сколько может начаться магнитная буря 31 мая, сколько она продлится и какой будет ее мощность, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 31 мая 2024 года будет магнитная буря?
Да, вероятность такого сценария очень высока. В сообщении о вспышке на Солнце, опубликованном Лабораторией солнечной астрономии, указано, что Земля попадает в створ распространения выброшенных масс. Предварительно, по планете придется касательный "удар".
В сформированном после вспышки прогнозе сообщается о том, что магнитная буря 31 мая произойдет с высокой долей вероятности.
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Во сколько 31 мая 2024 года начнется магнитная буря?
По предварительным данным, магнитная буря может начаться примерно в 20 часов по московскому времени. Впрочем, это может произойти и на несколько часов раньше или позже, говорится в сообщении лаборатории.
"Время является приблизительным, так как скорости движения уверенно измеряются только для центральных областей выброса. Краевые фрагменты облака сильно подвержены разного рода сторонним воздействиям и могут прийти как раньше, так и позже на несколько часов", – пишут ученые.
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Насколько мощной будет магнитная буря 31 мая 2024 года?
По предварительным данным, на пике мощность магнитной бури может составить 6 баллов. По классификации, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, это показатель G2 – "умеренная магнитная буря".
Но существует и риск перехода до уровня G3, в сильную бурю. Вероятность такого сценария ученые оценивают в 15%.
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Сколько продлится магнитная буря 31 мая и когда она закончится?
Согласно прогнозу, магнитная буря будет весьма затяжной и может продлиться 15-20 часов. Ожидается, что геомагнитная обстановка на Земле нормализуется не раньше полудня субботы, 1 июня.
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Правда ли, что 31 мая 2024 года можно будет увидеть полярное сияние?
Да, вероятность полярных сияний специалисты оценивают как "исключительно высокую". Впрочем, пока нет никаких конкретных данных, где они возникнут и кто сможет их увидеть.
"Конкретная ситуация (как сила сияний, так и положение их нижней границы), впрочем, будет сильно зависеть от фактических параметров солнечной плазмы, с какими она достигнет Земли, а также от времени ее прихода. Если облако придет на несколько часов позже, то авроральный овал уйдет в западное полушарие Земли", – говорится на сайте лаборатории.
6
Как магнитная буря повлияет на людей и как от нее защититься?
А вот этого никакая авторитетная лаборатория рассказать не может. Дело в том, что воздействие магнитных бурь на человека – не доказанное наукой явление. Более того, многие ученые вообще считают это мифом, а проблему магнитных бурь – раздутой.
Ну а пока в научном мире нет единого мнения, медицинские специалисты ограничиваются лишь общими советами. Например, они рекомендуют соблюдать режим сна, не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем, пить достаточно воды и побольше двигаться. В этом случае ваш организм будет в тонусе, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему снизится. И тогда никакая магнитная буря не сможет выбить вас из колеи, убеждены медики.
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