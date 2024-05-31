Ученые прогнозируют не только бурю, но и полярные сияния

31 мая 2024, 11:20, ИА Амител

Модель распространения выброса массы / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Выброс плазмы от мощной вспышки на Солнце, которая произошла 30 мая, вероятнее всего, "зацепит" Землю. Такой вывод сделали ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В ближайшее время специалисты прогнозируют не только затяжную магнитную бурю, но и полярные сияния.

О том, во сколько может начаться магнитная буря 31 мая, сколько она продлится и какой будет ее мощность, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 31 мая 2024 года будет магнитная буря? Да, вероятность такого сценария очень высока. В сообщении о вспышке на Солнце, опубликованном Лабораторией солнечной астрономии , указано, что Земля попадает в створ распространения выброшенных масс. Предварительно, по планете придется касательный "удар". сформированном после вспышки прогнозе сообщается о том, что магнитная буря 31 мая произойдет с высокой долей вероятности.

2 Во сколько 31 мая 2024 года начнется магнитная буря? По предварительным данным, магнитная буря может начаться примерно в 20 часов по московскому времени. Впрочем, это может произойти и на несколько часов раньше или позже, говорится в сообщении лаборатории. "Время является приблизительным, так как скорости движения уверенно измеряются только для центральных областей выброса. Краевые фрагменты облака сильно подвержены разного рода сторонним воздействиям и могут прийти как раньше, так и позже на несколько часов", – пишут ученые

3 Насколько мощной будет магнитная буря 31 мая 2024 года? По предварительным данным, на пике мощность магнитной бури может составить 6 баллов. По классификации, которую использует Лаборатория солнечной астрономии, это показатель G2 – "умеренная магнитная буря". Но существует и риск перехода до уровня G3, в сильную бурю. Вероятность такого сценария ученые оценивают в 15%.

4 Сколько продлится магнитная буря 31 мая и когда она закончится? Согласно прогнозу, магнитная буря будет весьма затяжной и может продлиться 15-20 часов. Ожидается, что геомагнитная обстановка на Земле нормализуется не раньше полудня субботы, 1 июня.

5 Правда ли, что 31 мая 2024 года можно будет увидеть полярное сияние? Да, вероятность полярных сияний специалисты оценивают как "исключительно высокую". Впрочем, пока нет никаких конкретных данных, где они возникнут и кто сможет их увидеть. "Конкретная ситуация (как сила сияний, так и положение их нижней границы), впрочем, будет сильно зависеть от фактических параметров солнечной плазмы, с какими она достигнет Земли, а также от времени ее прихода. Если облако придет на несколько часов позже, то авроральный овал уйдет в западное полушарие Земли", – говорится на сайте лаборатории