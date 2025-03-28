Еще миллиард. В Алтайском крае может появиться четвертый технопарк

В настоящее время в регионе работают уже три таких комплекса

28 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Технопарк / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Четвертый по счету технопарк может появиться в Алтайском крае. Об этом на совещании краевого управления по развитию предпринимательства сообщил зампред губернатора Евгений Дешевых. Власти прорабатывают возможность создания промышленной площадки в Заринске, рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сейчас сеть технопарков в Алтайском крае представлена площадкой в Рубцовске – "Юг Алтая", комплексом "АлтайБиоТех" в Бийске и барнаульским "Компонентом". По сути своей, технопарки – это здания с цехами, оборудованием и офисами для сопутствующих услуг – без малого три гектара специализированной площади для бизнеса. Предпринимателю не надо строить собственное предприятие и покупать дорогие станки – можно разместиться в технопарке и арендовать все нужное на льготных условиях.

По словам руководителя краевого управления по предпринимательству Антона Слободчикова, Алтайский край – один из регионов, которым удалось получить на создание такой инфраструктуры максимальное федеральное финансирование – полтора миллиарда рублей. Частные инвесторы вложили еще миллиард. Сегодня три технопарка уже работают.

"Производственные площадки в этом году будут полноценно начинать работать, заполняться резидентами. У нас на сегодняшний момент уже 14 резидентов – это компании, которые осуществляют инновационную деятельность, от металлообработки до биотехнологий. Прекрасный результат реализации национального проекта на территории края – создание такой мощной производственной базы для развития наших компаний", – сказал Антон Слободчиков.

Технопарки – это многофункциональные площадки с готовой инфраструктурой для размещения новых производств, разработки и внедрения инноваций. Благодаря им предприятиям не нужно строить собственные заводы, подводить к ним коммуникации и закупать дорогостоящее оборудование – все это для резидентов уже подготовлено.