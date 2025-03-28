Еще миллиард. В Алтайском крае может появиться четвертый технопарк
В настоящее время в регионе работают уже три таких комплекса
28 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Четвертый по счету технопарк может появиться в Алтайском крае. Об этом на совещании краевого управления по развитию предпринимательства сообщил зампред губернатора Евгений Дешевых. Власти прорабатывают возможность создания промышленной площадки в Заринске, рассказали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Сейчас сеть технопарков в Алтайском крае представлена площадкой в Рубцовске – "Юг Алтая", комплексом "АлтайБиоТех" в Бийске и барнаульским "Компонентом". По сути своей, технопарки – это здания с цехами, оборудованием и офисами для сопутствующих услуг – без малого три гектара специализированной площади для бизнеса. Предпринимателю не надо строить собственное предприятие и покупать дорогие станки – можно разместиться в технопарке и арендовать все нужное на льготных условиях.
По словам руководителя краевого управления по предпринимательству Антона Слободчикова, Алтайский край – один из регионов, которым удалось получить на создание такой инфраструктуры максимальное федеральное финансирование – полтора миллиарда рублей. Частные инвесторы вложили еще миллиард. Сегодня три технопарка уже работают.
"Производственные площадки в этом году будут полноценно начинать работать, заполняться резидентами. У нас на сегодняшний момент уже 14 резидентов – это компании, которые осуществляют инновационную деятельность, от металлообработки до биотехнологий. Прекрасный результат реализации национального проекта на территории края – создание такой мощной производственной базы для развития наших компаний", – сказал Антон Слободчиков.
Технопарки – это многофункциональные площадки с готовой инфраструктурой для размещения новых производств, разработки и внедрения инноваций. Благодаря им предприятиям не нужно строить собственные заводы, подводить к ним коммуникации и закупать дорогостоящее оборудование – все это для резидентов уже подготовлено.
09:19:59 28-03-2025
Во, заживём!...
09:27:50 28-03-2025
Есть три никому не нужных хрени...Давайте построим еще десять...Вместо того, чтобы промышленность возрождать...
09:36:08 28-03-2025
Дюша (09:27:50 28-03-2025) Есть три никому не нужных хрени...Давайте построим еще десят... Сфигали?
Вот например такая механическая рука может делать маникюр/педикюр/интимную стрижку, а если Алису прикрутить - то будет делать это зачейливо.
во!
09:46:15 28-03-2025
Musik (09:36:08 28-03-2025) Сфигали?Вот например такая механическая рука может делат... А еще такая рука прекрасно будет бумажки перекладывать на столах чиновников, а то от бумаги кожа на руках сохнет....
09:34:41 28-03-2025
Почему бы не приложить фото реальных технопарков?
Звучит то очень красиво
09:42:10 28-03-2025
дело хорошее. Если все это еще с умами Политеха совместить и с исследованием кристаллов и нанометровых микросхем то можно абсолютно новое что то разработать
10:11:42 28-03-2025
Ну а , что рабочий делает продукцию , фермер собирает урожай , кормит людей . Чиновник тоже ходит на работу осваивает бюджетные деньги ,производит проекты может и не всегда фантастические.
10:33:17 28-03-2025
Гость (10:11:42 28-03-2025) Ну а , что рабочий делает продукцию , фермер собирает урожай... а где сидит инженер мастерящий нуль-телепорт, гиперболоид и тектоническое оружие???
мы мирные люди, но наш бронепоезд с бластером на 25МВт висит на геостацонарной обрите!
10:20:28 28-03-2025
В Заринске есть завод, на котором отлично платят, зачем им технопарк, кто будет там работать?
11:55:32 28-03-2025
Не понимаю зачем это, вы дайте эти деньги не бесплатно под не большой процент действующим производствам. А не стройте какие то там технопарки!
14:04:54 28-03-2025
Технопарк-звучит красиво и актуально, как когда-то "свободные экономические зоны", "опережающего развития" и тд и ТП.
15:24:21 28-03-2025
Интересно, что там сейчас производится,
в этих прелестных технопарках? Где же реальный рассказ о достижениях?
17:31:28 28-03-2025
За аренду заплатишь и все...
20:41:23 28-03-2025
Откройте технопарк в Славгороде, места много, на развалинах заводов.
05:09:54 29-03-2025
Очерндная, фикция, были предприятия принадледавшие практически одному двум владелтцам, назвали себя технопаркпми, чтобы получить льготное кредитование и еще какие никакие выгоды и все.
09:22:59 29-03-2025
Интересно, кто работать там будет? Рабочих уже нашли? Нынче говорят это проблема.