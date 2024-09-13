Зачем в Алтайском крае строят уникальные технопарки и что они дадут региону?

До конца 2024 года в Алтайском крае откроют два новых технопарка: биофармацевтический – в Бийске и машиностроительный – в Барнауле

13 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Технопарк в Рубцовске. Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае завершается строительство двух промышленных технопарков, еще один – уже работает. На создание этих комплексов удалось привлечь миллиарды рублей. Что это за объекты и зачем они нужны региону, в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.

Что это за технопарки и зачем они нужны Алтайскому краю?

Для того чтобы развивать промышленное производство, в Алтайском крае создают технопарки. Это многофункциональные площадки с готовой инфраструктурой для размещения новых производств, разработки и внедрения инноваций. То есть предприятию не нужно строить собственный завод, подводить к нему коммуникации и закупать дорогостоящее оборудование – все это для резидентов уже подготовлено. Арендуй, работай и плати налоги. Причем на льготных условиях.

В Алтайском крае с 2022 года уже функционирует промышленный парк "Юг Алтая". Здесь малые и средние предприятия занимаются производством комплектующих для сельхозмашиностроения. И эта площадка пользуется популярностью у резидентов: сегодня их четыре компании.

Скоро возможности для предпринимателей в регионе станут еще шире. До конца 2024 года на Алтае введут в эксплуатацию еще два аналогичных объекта: биофармацевтический технопарк в Бийске и машиностроительный – в Барнауле.

Все три площадки появились в Алтайском крае благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Из федерального и краевого бюджетов на создание масштабных проектов было направлено более 1,5 миллиарда рублей. Еще около миллиарда рублей составили частные инвестиции.

Антон Слободчиков. Фото: Антон Червяков

"Технопарки станут центрами инноваций и производства в регионе. Для реализации проектов субъектам малого и среднего бизнеса будут предоставлены подготовленные помещения и технологическая инфраструктура. И доступ к этому для них будет льготным. Создание таких современных многофункциональных площадок дает импульс бизнесу заниматься разработкой и производством инновационной продукции и технологий, которые будут востребованы не только в Алтайском крае, но и за его пределами", – отмечает Антон Слободчиков.

Помимо укрепления технологического суверенитета, такие площадки внесут весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Они позволят увеличить налоговые поступления, а также обеспечат новые рабочие места.

"На площадках технопарков суммарно будут осуществлять деятельность более 30 резидентов с совокупной численностью занятых не менее 300 человек. Размер налоговых отчислений во все уровни бюджета к моменту выхода на запланированные объемы производства составит порядка двух миллиардов рублей в год", – сообщил Антон Слободчиков.

Технопарк в Барнауле. Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Для каких предприятий строят эти технопарки?

Технопарк "Компонент" в Барнауле – это база для создания инновационной продукции в сфере машиностроения. На 5,5 тысячи квадратных метров технопарка будут располагаться заготовительное оборудование, сварочный робот, покрасочная линия и свободные площади для размещения резидентов. Сердцем кластера станет высокотехнологичная лаборатория, в которой будут вести научные разработки и ставить опыты. Пробные партии узлов, деталей, комплектующих и другой продукции в области металлообработки, которые окажутся удачными, поставят в кластере на серийное производство, рассказал Антон Слободчиков.

Открытие технопарка "Юг Алтая". Фото: altairegion22.ru

Управляющая компания уже провела предварительный анализ потенциальных резидентов. После ввода объекта площадка оперативно будет предоставлена к размещению для них уже в 2024 году.

"Мы надеемся, что этот объект будет сдан даже с опережением графика и сюда смогут зайти первые резиденты уже в этом году. В следующем году их пул будет расширяться. А к 2030-му на этой площадке будут работать 12 резидентов", – сказал Антон Слободчиков.

Технопарк в Бийске еще больше – он занимает территорию более восьми тысяч квадратных метров. Откроют этот объект тоже до конца 2024 года. По словам руководителя ведомства, на этой площадке наладят производство БАДов из уникального алтайского сырья. Кроме того, в технопарке будут выпускать первичную полимерную упаковку для этих препаратов.

Технопарк в Бийске. Фото: пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

"Технопарк "АлтайБиоТех" будет нацелен на импортозамещение, и у нас большие планы на этот объект. До конца года он будет реализован, строительные работы сейчас на завершающем этапе. Мы активно работаем с управляющей компанией, а она уже ведет подбор резидентов", – сказал Слободчиков.

Ожидается, что при выходе резидентов на полную мощность алтайские производители смогут занять не менее 5% рынка биологически активных добавок, реализуемых в РФ. Уход с отечественного рынка зарубежных производителей БАДов будет этому только способствовать, уверен руководитель управления по развитию предпринимательства.