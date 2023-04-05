Ещё один алтайский волонтёр отправился в зону СВО с гуманитарной миссией

Это уже шестой доброволец от "Молодой Гвардии Единой России"

05 апреля 2023, 18:17, ИА Амител

Нурсултан Чинарбеков и депутат Госдумы Владимир Шаманов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Студент алтайского "Политеха" Нурсултан Чинарбеков уехал в Луганск для оказания помощи местным медикам. В гуманитарную миссию он отправился в составе 33-го добровольческого отряда "Молодой Гвардии Единой России" и пробудет там две недели.

Нурсултан Чинарбеков учится на инженера-нефтехимика, сейчас он на втором курсе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Как активист МГЕР он одним из первых прошёл обучение в Центре подготовки волонтёров Донбасса. Участие в обучении добровольцев принимают сотрудники МЧС, Росгвардии и медицинских учреждений, военные специалисты и участники спецоперации. А создали центр алтайские молодогвардейцы при поддержке реготделения "Единой России" в начале года.

Ранее от гуманитарной миссии "Молодой Гвардии Единой России" из Алтайского края в зону спецоперации отправились пять добровольцев. Это представитель Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Евгений Губанов, студент Алтайского государственного колледжа Алексей Бойко, самозанятые Владимир Калинкин и Константин Исупов, руководитель реготделения МГЕР Виктория Анищенко. Кстати, в августе 2022 года она стала участницей первого женского отряда добровольцев, основной задачей которого была организация детского образовательного и культурного досуга в Донбассе.













Нурсултан Чинарбеков / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"К нам поступает много заявок от жителей Алтайского края, готовых отправиться туда с гуманитарной миссией. Поэтому мы решили запустить в Барнауле Центр подготовки волонтёров, нашу идею поддержали в региональном отделении партии. В Центре будущие волонтёры смогут научиться оказанию первой помощи и поведению в экстренных ситуациях, узнают из первых уст, чем им предстоит заниматься, и много других нюансов. На данный момент подготовку в Центре проходят более 50 жителей края", – рассказала Анищенко.