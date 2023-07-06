Еще один гуманитарный груз отправили алтайским бойцам на передовую

Участие в отправке груза принял и депутат Госдумы Шаманов

06 июля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

12 автомобилей, два мотоцикла, маскировочные сети, емкости для воды, лекарства для медсанчасти, снаряжение, посылки от родных – эти и другие вещи, необходимые участникам специальной военной операции, отправили 5 июня из Алтайского края. Гуманитарный груз доставят в Луганск и Донецк.

Его собирали общественники из организаций "Добрая воля22", Союз женщин, "Женское движение Единой России" и Общероссийского народного фронта. А с доставкой помогли крупные предприятия края – "Барнаульский автоцентр "Камаз", "Алтайкрайэнерго", Барнаульский завод АТИ, "Диво Алтая" и "Бочкари".

Вместе с волонтерами в отправке груза приняли участие депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов, замсекретаря регионального отделения "Единой России", координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько, а также заместитель председателя Правительства края Игорь Степаненко и руководитель алтайского отделения фонда "Защитники Отечества" Владимир Мидонов.

Владимир Шаманов отметил работу, которую проводят в крае по оказанию помощи алтайским военнослужащим.

"Вижу, что задействованы очень большие ресурсы, отрабатываются самые разные запросы. Такая помощь очень важна, к сожалению, не все потребности на фронте сегодня удается закрывать. Поддержка с родной земли для военнослужащих - это большое важное дело", – сказал депутат.

Денис Голобородько напомнил, что это уже не первый груз из региона, но первый насколько масштабный по числу участников. За последнее время на закупку продукции и их перевозку потратили уже более 30 млн рублей. Удалось направить около 30 автомобилей. "Буквально вчера мы обсуждали, чтобы отправлять грузы совместно, правильно расставлять приоритеты, и вот уже работа налажена. Она позволяет нам более рационально распределять ресурсы, а значит закрывать больше потребностей наших ребят", – сказал он. Важная часть груза – 10 тысяч антибиотиков в ампулах и больше сотни в таблетках. По словам координатора "Женского движения Единой России" Кристины Юстус, несколько дней назад туда же отправили шприцы, перчатки и другие медицинские принадлежности.