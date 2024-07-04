Еще один китайский автобренд может появиться в России
Неудобства заключаются в адаптации машин для российских условий
04 июля 2024, 16:46, ИА Амител
Компания Hozon Auto планирует выйти на российский рынок с электромобилями бренда Neta. Об этом заявил вице-президент компании Чжоу Цзян, сообщают "Известия".
По словам Чжоу Цзяна, российский рынок представляет для Hozon Auto большой интерес. Однако есть некоторые нюансы, связанные с адаптацией автомобилей к местным условиям.
"Мы анализируем, насколько наши автомобили подходят для российских дорог и климата. Возможно, нам придется создать специальную версию для России. Сейчас мы готовим все необходимые сертификаты", – пояснил Чжоу Цзян.
Модельный ряд Neta состоит только из электромобилей. Цены на них варьируются от 65 800 юаней (около 800 тысяч рублей) за бюджетные хэтчбеки и кроссоверы до 188 800 юаней (2,25 миллиона рублей) за спортивный Neta GT, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды.
16:49:08 04-07-2024
приструнить дилеров - вот это была бы тема.
18:34:20 04-07-2024
Ну если у них 2.25 млн самая дорогая версия, значит у нас самая дешёвая будет от 5.22 начинаться. Надо же, как минимум троим навариться - китайская таможня, российская таможня, российский дилер (перекуп).
09:13:29 05-07-2024
Европа подняла пошлины на китайские электромобили, следовательно российский рынок стал еще интересней для китайцев.