Еще один китайский автобренд может появиться в России

Неудобства заключаются в адаптации машин для российских условий

04 июля 2024, 16:46, ИА Амител

Автомобиль Hozon Auto / Фото: www.autohome.com.cn

Компания Hozon Auto планирует выйти на российский рынок с электромобилями бренда Neta. Об этом заявил вице-президент компании Чжоу Цзян, сообщают "Известия".

По словам Чжоу Цзяна, российский рынок представляет для Hozon Auto большой интерес. Однако есть некоторые нюансы, связанные с адаптацией автомобилей к местным условиям.

"Мы анализируем, насколько наши автомобили подходят для российских дорог и климата. Возможно, нам придется создать специальную версию для России. Сейчас мы готовим все необходимые сертификаты", – пояснил Чжоу Цзян.

Модельный ряд Neta состоит только из электромобилей. Цены на них варьируются от 65 800 юаней (около 800 тысяч рублей) за бюджетные хэтчбеки и кроссоверы до 188 800 юаней (2,25 миллиона рублей) за спортивный Neta GT, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды.